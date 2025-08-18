Der FC Barcelona ist mit einem souveränen Sieg auf Mallorca in die Saison gestartet. Bild: www.imago-images.de

Gegner lag bewusstlos am Boden – Barça-Tor sorgt für Diskussionen

Mehr «Sport»

Eigentlich sind Schiedsrichter dazu angehalten, das Spiel bei Verdacht auf Kopfverletzungen schnell zu unterbrechen, damit der Betroffene behandelt werden kann. Im Spiel zwischen Real Mallorca und dem FC Barcelona hat José Munuera dies aber nicht getan, obwohl Mallorca-Verteidiger Antonio Raillo nach einem Schuss von Lamine Yamal an den Kopf bewusstlos am Boden lag.

Seine Teamkollegen forderten eine Unterbrechung, auch das Publikum reklamierte mit lauten Pffifen, doch Munuera reagierte nicht. Also spielte Barça weiter. Yamal kam wieder an den Ball, passte zu Ferran Torres, der kurz darauf zum 2:0 einschoss – genau über den noch immer regungslos am Boden liegenden Raillo hinweg.

Das kontroverse Tor von Ferran Torres (ab 0:40 Minuten) Video: YouTube/FC Barcelona

Niemand glaubte so recht, dass der Treffer zählt, nicht einmal Torres selbst. Doch der Unparteiische liess sich von den Mallorquinern nicht umstimmen und gab das Tor. Barça führte nach 24 Minuten also mit 2:0 und siegte am Ende 3:0. Die anderen beiden Treffer erzielten Raphinha und Yamal.

Das zweite Tor sorgt aber für Diskussionen. Eigentlich wäre die Regel klar, doch wartete Schiedsrichter Munuera ab – zum Nachteil von Mallorca. (nih)