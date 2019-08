Sport

Frau macht Schalke 04-Anhänger einen Antrag: Bei seiner Antwort schämen sich die Fans



Das Ansehen dieses Videos tut doch ein wenig weh. Denn wir leiden mit der Unbekannten, die während eines Fan-Fests der Anhänger des FC Schalke 04 ihrem Liebsten die Frage aller Fragen stellte.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Trainingslagers der Schalker im österreichischen Mittersill statt. In einem Video, das von dem Twitter-Account des Sportvereins aus Gelsenkirchen veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie ein Paar neben dem Moderator der Veranstaltung auf der Bühne steht.

Mit bebender Stimme richtet die Frau mittleren Alters eine Frage an den Mann neben ihr: «Willst du mich heiraten?»

Seine Antwort: «Würde ich machen, wenn Schalke Deutscher Meister wird.»

Es folgen empörte Rufe der Schalker Fans – die an einen Triumph im nächsten Sommer wohl selbst nicht glauben. Zwischen die schockierten Rufe der Zuschauer schiebt der Fan noch hinterher: «Es liegt nur an Schalke, versprochen ist versprochen. Also, Schalke muss das machen.»

Der Moderator versucht der Frau, die sich von dem Korb erstmal erholen muss, Mut zu machen: «Sehr gute Antwort. Da ist alles noch möglich.» Naja...

Schalke 04 wurde zuletzt 1958 deutscher Meister, in der vergangenen Saison rettete sich der Ruhrpott-Club auf den vierzehnten Tabellenplatz – in der neuen Saison versucht man mit dem neuen Trainer David Wagner sein Glück.

Ob dieser Schalke-Fan bald unter die Haube kommt? Das kann man bezweifeln – sicher waren sich im Netz dafür die Anhänger des Bundesligisten über die Antwort des Schalke-Fans.

Immerhin: Die beiden verliessen Hand in Hand die Bühne. Es muss ja nicht jedes Paar heiraten...

