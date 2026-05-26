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Cooper's Hill Cheese-Rolling 2026 – Das sind die Sieger des Käserennens

Video: watson

Showdown im Cheese-Rolling: Youtuber Kopke zeigt Legende Anderson den Meister

26.05.2026, 10:4626.05.2026, 10:46

Jedes Jahr am letzten Montag im Mai findet in Gloucestershire das Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake statt.

Die Tradition ist alt, aber simpel. Ein drei bis vier Kilogramm schwerer Laib «Double Gloucester»-Käse wird einen sehr steilen Hang herabgerollt. Teilnehmende jagen dann dem Käse hinterher.

Den Käse holt dabei eigentlich nie jemand ein, aber Sieger ist, wer zuerst unten ankommt, egal wie. Dabei kommt es selbstverständlich auch jährlich zu mehr oder weniger groben Verletzungen. Es kam auch schon vor, dass der Sieger oder die Siegerin bewusstlos im Ziel lag.

Video: watson

In einem guten Jahr hat es vor dem Event noch etwas geregnet, denn Rutschen ist um einiges sicherer, als wenn der Hang hart und trocken ist. Eine wirkliche Strategie gibt es nicht. Idealerweise schafft man es, die erste Hälfte zu rennen. Irgendwann wird man aber so schnell, dass man zwangsläufig umfällt. Die Kunst besteht darin, entweder schnell wieder auf die Füsse zu kommen oder einfach mit guter Geschwindigkeit weiter Richtung Ziel zu taumeln.

Ein besonderes Duell

Auch wenn viel Glück involviert ist, bedeutet das nicht, dass es keine Profis in diesem Sport gibt. Zwischen 2005 und 2022 holte sich der Brite Chris Anderson 23 Mal den ersten Platz. (Es gibt jeweils mehrere Läufe.) Mittlerweile war der 38-Jährige aber eigentlich im Ruhestand.

Chris Anderson, 30, holds up his prize after breaking the all-time record for the most cheeses won in the death-defying Cheese Rolling Race, in Brockworth, Gloucestershire, England, Monday May 28, 201 ...
Chris Anderson, eine Legende im Cheese-Rolling.Bild: AP/PA

In den letzten zwei Jahren hatte sich der deutsche Youtuber Tom Kopke einen Namen in der Szene gemacht und zwei Läufe für sich entschieden. Um sich aber wirklich einen Sieger nennen zu können, wollte er auch Anderson schlagen und überzeugte diesen, ein letztes Mal anzutreten.

Schliesslich konnte sich Kopke behaupten und gestern seinen dritten Titel holen.

Britain&#039;s Chris Anderson, left, winner of most races in the past, (23 in total), and today&#039;s winner Tom Kopke of Germany chat after the men&#039;s downhill race of the traditional annual Che ...
Chris Anderson (links) und der diesjährige Sieger Tom Kopke.Bild: keystone

In den zwei weiteren Herren-Läufen siegten ein Niederländer namens Niels und Otto, ein waschechter «Florida Man».
Bei den Frauen gewann die Französin Alix Heugas, die so ziemlich die ganze Strecke rollend absolvierte.

(msh)​

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