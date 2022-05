Was bisher geschah ...

Auf den Sprungschanzen in Einsiedeln trainieren rund 20 Kinder und Jugendliche das Skispringen – im Winter und im Sommer . Doch bereits auf der Kinderschanze stösst Nico an seine Grenzen.

In dieser Folge wird es sportlich. Nico besucht den Skiclub Einsiedeln und stellt sich beim Skispringen seiner Höhenangst.

Viamala – Deine «Bucket-List» in den Bündner Bergen

So tickt Frankreich

Diesmal fliegt Nico die Sache so richtig um die Ohren 😲

«Nordic Nadal» Rune hofft auf den nächsten Exploit – Giorgi im Achtelfinal out

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Spielplan-Stress für Vögtlin – ZSC-Tempel soll schon am 18. Oktober eröffnet werden

«Arena» zu Alkohol in der Migros: Wenn die zweite Reihe die Hauptgäste übertrumpft

Diese 16 Auffälligkeiten werden wir nach «Depp vs. Heard» wohl nicht so schnell vergessen

Nadal folgt Djokovic in fünf Sätzen in den Viertelfinal +++ Teichmann im Achtelfinal out