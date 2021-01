Spiderman im Rollstuhl – dieser Sportler zieht sich 250 Meter an einer Fassade hoch

Sport

Spiderman im Rollstuhl – Sportler zieht sich an Fassade hoch



Video: watson

Lai Chi Wai aus Hongkong hat sich am Samstag in seinem Rollstuhl mehr als 250 Meter an der Fassade des Nina Towers entlang nach oben gezogen. Mit der mehr als zehn Stunden dauernden Aktion wollte der Kletterer für Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen Spenden sammeln. Am Ende kamen mehr als 550'000 Franken zusammen.

Der 39-Jährige war vor über zehn Jahren viermaliger Asien-Meister im Klettern gewesen und zählte zur Weltspitze. Seit einem Autounfall 2011 ist er von der Hüfte abwärts gelähmt. (nfr)

