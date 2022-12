Du denkst Ruefer ist laut? Dann hört dir mal diese WM-Kommentatoren an

Video: watson/Fabian Welsch

Du denkst, Ruefer ist laut? Dann hör dir mal diese WM-Kommentatoren an

Mit den Fussball-Kommentatoren ist es immer so eine Sache: Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Das ist auch bei uns in der Schweiz nicht anders, wie man am jüngsten Beispiel des SRF-Kommentators Sascha Ruefer sehen kann.

Die vergangene WM hat jedoch eines gezeigt: In Sachen Emotionalität und Lautstärke spielen einige WM-Kommentatoren aus anderen Ländern noch in einer ganz anderen Liga:

