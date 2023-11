Holdener in Killington auf dem Podest, auch Gisin stark – Shiffrin siegt vor Vlhova

Petra Vlhova blieb in Shiffrins Heimrennen zum fünften Mal nur der 2. Platz hinter der Lokalmatadorin. Wendy Holdener konnte sich derweil ein Jahr nach ihrer Sieg-Premiere in ihrer Paradedisziplin über ihren 49. Podestplatz freuen. 19 Hundertstel trennten sie von der Deutschen Lena Dürr, die sich nach dem ersten Lauf noch auf Kurs zu ihrem dritten Podestplatz im dritten Slalom des Winters befand.

Shiffrins sechster Sieg im siebten Slalom in ihrem einstigen Trainingsresort im US-Bundesstaat Vermont ist gleichbedeutend mit dem 90. im Weltcup. Nach dem ersten Saisonerfolg im zweiten Slalom in Levi hatte die 28-jährige Rekordfrau noch vom Ausfall Vlhovas profitiert und sich deshalb als falsche Siegerin gefühlt.

Shiffrin führte bereits nach dem ersten Lauf und baute ihren Vorsprung auf Vlhova mit einer weiteren Laufbestzeit schliesslich auf 33 Hundertstel aus. Wendy Holdener, der die erhoffte starke Reaktion auf den durchzogenen Slalom-Einstand in Levi mit den Rängen 12 und 8 gelang, büsste in der Endabrechnung bereits 1,37 Sekunden ein.

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Zug schlägt Davos dank späten Toren +++ Kloten düpiert Fribourg +++ SCB bezwingt Lugano

Der EV Zug tut sich gegen Davos lange schwer, holt zuhause dank einem Doppelpack kurz vor Schluss doch noch drei Punkte. Damit sind die Zentralschweizer neuer Leader – weil Fribourg im Schlussdrittel eine Zweitore-Führung aus der Hand gibt.

Der EV Zug holte bei der Rückkehr von HCD-Coach Josh Holden in seine alte Heimat mit 3:1 den zwölften Sieg in den letzten dreizehn Partien. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Sekunden. Attilio Biasca traf in der 59. Minute mit einem Ablenker zum 2:1, Fabrice Herzig sicherte den Sieg ins leere Tor. Bis zum Start des Schlussdrittels war der Davoser Goalie Sandro Aeschlimann auf dem Weg zum zweiten Shutout in Folge, ehe Brian O'Neill den Bann brach.