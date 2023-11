Riesenslalom der Frauen, Killington 1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:53,05

2. Alice Robinson (NZL) +0,62

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,81 …

9. Sofia Goggia (ITA) +1,95

10. Petra Vlhova (SVK) +1,98

14. Michelle Gisin (SUI) +2,77

23. Wendy Holdener (SUI) +3,35

25. Simone Wild (SUI) +3,47

Out: Marta Bassino (ITA)



Gut-Behrami jubelt auch in Killington. Bild: keystone

Gut-Behrami siegt in Killington mit einer Galavorstellung – Holdener enttäuscht

Lara Gut-Behrami gewinnt auch den zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison und zum zweiten Mal in Folge in Killington. Die Tessinerin triumphiert mit beträchtlichem Vorsprung vor Alice Robinson und Mikaela Shiffrin. Es ist ihr 39. Weltcupsieg.

Wie beim Sieg vor einem Monat bei der Saison-Ouvertüre in Sölden entschied Gut-Behrami das Rennen mit einem unwiderstehlichen zweiten Lauf für sich. Als Dritte in die Entscheidung gegangen, nahm sie der Halbzeitführenden Alice Robinson sieben Zehntel und Mikaela Shiffrin 66 Hundertstel ab. In der Endabrechnung liess die 32-Jährige ihre Konkurrentinnen damit um mindestens 62 Hundertstel hinter sich.

Der dominante zweite Lauf von Gut-Behrami. Video: SRF

Shiffrin, die als Jugendliche eine Sport-Akademie in Vermont besucht hatte, wartet damit weiter auf den ersten Riesenslalom-Triumph vor ihrem Heimpublikum. Von den bislang sechs Slaloms in Killington hat sie hingegen fünf gewonnen.

Während sich Shiffrin im Riesenslalom weiter gedulden muss, lieferte Gut-Behrami das nächste Muster ihrer bestechenden Verfassung und Konstanz ab. Fast drei Jahre hatte die Tessinerin nach dem Kreuzbandriss Anfang 2017 gebraucht, bis sie auch im Riesenslalom wieder um die Podestplätze fahren konnte.

Seit der Saison 2020/21 ist sie auch in der Kerndisziplin wieder eine regelmässige Podestfahrerin und ungemein beständig: In 21 der letzten 23 Weltcup-Riesenslaloms klassierte sie sich in den Top 10. Achtmal fuhr sie aufs Podest, dreimal siegte sie. Dazu gewann sie 2021 den WM-Titel und 2022 Olympia-Bronze.

Gisin mit Steigerung

Wie schon in Sölden, als Mélanie Meillard als 17. die zweitbeste Swiss-Ski-Athletin im Schlussklassement war, mischte Gut-Behrami als einzige Schweizerin vorne mit. Michelle Gisin (14.) schaffte es nach einer Steigerung im zweiten Lauf immerhin in die Top 15, Wendy Holdener und Simone Wild belegten die Plätze 23 und 25. Mélanie Meillard verpasste einen Monat nach dem guten Auftakt in Österreich wie Camille Rast, Andrea Ellenberger, Vivianne Härri und Stefanie Grob den zweiten Lauf.

Der 2. Lauf von Gut-Behrami. Video: SRF

Am Sonntag steht in Killington der dritte Slalom des Winters auf dem Programm (1. Lauf 16.00 Uhr/2. Lauf 19.00 Uhr). Vor allem für Holdener ist es eine gute Gelegenheit, den mageren Samstag schnell vergessen zu machen: Die Schwyzerin, die sich im Riesenslalom weiter schwertut und im Slalom zu den Besten gehört, geht als Vorjahressiegerin an den Start. Der Triumph vor 364 Tagen war der erste in ihrer Paradedisziplin nach zuvor 30 Podestplätzen im Weltcup. (abu/sda)