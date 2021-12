Lara Gut-Behrami weiss bereits im Ziel, wie gut ihre Fahrt gewesen ist. Bild: keystone

«Macht Spass, wenn es anspruchsvoll ist» – Gut-Behrami holt ersten Saisonsieg in St.Moritz

Lara Gut-Behrami gewinnt den ersten von zwei Weltcup-Super-G in St. Moritz. Die Tessinerin siegt vor der Italienerin Sofia Goggia, die vor einer Woche in Lake Louise noch die Nase vorn gehabt hat.

Gut-Behrami entschied das Duell gegen die Triple-Gewinnerin beim Speed-Auftakt in Kanada mit 18 Hundertsteln für sich. In Lake Louise hatte sie sich noch um 11 Hundertstel geschlagen geben müssen. In St. Moritz war das Duo eine Klasse für sich. Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin büsste als Dritte schon 1,18 Sekunden auf die Schweizerin ein.

Die Siegesfahrt von Lara Gut-Behrami im Video. Video: SRF

Gut-Behrami, die sich nach einer langwierigen Erkältung wieder gesund fühlt, untermauerte damit ihre Vormachtstellung im Super-G. In den letzten sieben Weltcup-Rennen in dieser Disziplin wurde sie fünfmal Erste und zweimal Zweite. Dazu holte sie im Februar in Cortina d'Ampezzo WM-Gold und sicherte sie sich im letzten Winter auch den Sieg in der Weltcup-Wertung.

«Es ist schön, wieder hier zu gewinnen. Heute war es kein einfacher Super-G, die Sicht war nicht besonders gut und es hatte viele Wellen. Und im Fernseher sah es langsamer aus, als es der Lauf wirklich war. Aber mir macht es Spass, wenn es anspruchsvoll ist, wenn man voll attackieren muss.» Lara Gut-Behrami srf

Mit ihrem ersten Sieg im Olympia-Winter fügte die Tessinerin ihrer umfangreichen Geschichte in St. Moritz ein weiteres Kapitel bei. Mit dem Weltkurort verbindet sie seit ihrem Einstieg in den Weltcup-Zirkus Besonderes. Da kommen Erinnerungen auf an das 16-jährige Mädchen, das in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt trotz eines Sturzes kurz vor dem Ziel Dritte geworden war und das gut zehn Monate später im Super-G ihren ersten grossen Sieg errungen hatte. Da ist aber auch das schlimme Erlebnis mit dem Sturz beim Einfahren für den Kombinations-Slalom an der WM 2017, mit einem Kreuzbandriss und Meniskusschaden im linken Knie als Folge.

Nach schwierigen Zeiten ist Lara Gut-Behrami wieder ganz oben. Bild: keystone

Auch Holdener und Flury überzeugen

Am Samstag schafften zwei weitere Schweizerinnen den Sprung in die ersten zehn. Wendy Holdener wurde Siebte, Jasmine Flury Zehnte. Die Schwyzerin, die in den Weltcup-Super-G erst dreimal besser platziert war, bewies, dass nach ihrer durch die Frakturen an beiden Händen beeinträchtigten Saisonvorbereitung neben der Form auch das Selbstvertrauen zurück ist. «Ich konnte mich wieder überwinden. Das war mir wichtig.» Auch körperlich geht es weiter aufwärts. Mittlerweile kann sie ihre Skischuhschnallen wieder selber schliessen.

Der tolle Auftritt von Holdener im Video. Video: SRF

Jasmine Flury, vor vier Jahren unerwartete Siegerin in St. Moritz, klassierte sich so weit vorne in einem Super-G wie seit mehr als zweieinhalb Jahren nicht mehr, als sie beim Saisonfinale in Soldeu in Andorra Sechste geworden war.

Jasmine Flury nähert sich im Super-G wieder der Weltspitze an. Bild: keystone

Erfreulich war auch das Abschneiden von Noémie Kolly. Die mit der Nummer 51 gestartete Freiburgerin, die den vorletzten Winter wegen eines Kreuzbandrisses komplett verpasst hatte, sicherte sich als Siebzehnte zum zweiten Mal in einem Super-G Weltcup-Punkte. Sie liess unter anderen Corinne Suter hinter sich. Die WM-Zweite wurde mit fast drei Sekunden Rückstand Einundzwanzigste. (dab/sda)