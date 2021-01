Sport

Zu hohe Corona-Zahlen: Lauberhorn-Rennen in Wengen abgesagt



Bild: keystone

Zu hohe Corona-Zahlen in Wengen: Lauberhorn-Rennen jetzt doch abgesagt

Die Lauberhorn-Rennen in Wengen können an diesem Wochenende doch nicht stattfinden. Nach einem erneuten Anstieg der Corona-Infektionen schob die Berner Gesundheitsdirektion dem Traditionsanlass am Montagnachmittag einen Riegel vor, obwohl keine Zuschauer zugelassen waren und die Skigebiete für Touristen gesperrt worden wären.

In Absprache mit den Beteiligten hat der Kanton Bern die Lauberhorn-Rennen in Wengen abgesagt. Grund dafür ist die Situation in Wengen mit weiterhin zunehmenden Covid-Ansteckungen.

➡️ https://t.co/BwHYpfwb2J — Kanton Bern (@kanton_bern) January 11, 2021

Noch am Sonntag hatten die Behörden nach einigem Hin und Her grünes Licht für die Wengener Weltcup-Woche gegeben. Grund für das Umdenken war nun, dass sich die Corona-Situation über Nacht noch einmal verschlechtert hat. Über britische Touristen hat sich angeblich auch die mutierte, ansteckendere Virus-Variante eingenistet.

Wie der Kanton Bern in einer Mitteilung schreibt, bereite vor allem die Dynamik des Virus in Wengen Sorgen. In Wengen seien die Fallzahlen seit Mitte Dezember stark gestiegen, in nur vier Wochen seien 60 der 1100 Einwohner positiv getestet worden, nachdem es zuvor fast keine Fälle gab. «Wir gehen davon aus, dass dafür vor allem die Virusmutation aus Grossbritannien verantwortlich ist», schreibt der Kanton weiter.

Nach einer neuerlichen Analyse der aktuellen Covid-19-Lage in Wengen traf der Kt. Bern den Entscheid, die Lauberhornrennen abzusagen. Die Veranstalter, Swiss-Ski & die FIS stützen diese Massnahme u. bedanken sich bei den kant. Behörden für die gute Zusammenarbeit. #swissskiteam — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 11, 2021

Die Gesundheitsdirektion werde weitere Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der Feriengäste laufend prüfen und umsetzen. Als erste Massnahme würden mobile Testteams nach Wengen gesandt, um die Testkapazitäten für die Bevölkerung zu erhöhen. Die Bevölkerung von Wengen wird gleichzeitig gebeten, wenn immer möglich zuhause zu bleiben und Kontakte ausserhalb des eigenen Haushalts zu vermeiden.

Bereits am Morgen hatte der Weltverband FIS die Teams gebeten, ihre Anreise nach Wengen, welche traditionellerweise am Montag erfolgt, zu stoppen. Auf dem Programm standen zwei Abfahrten am Freitag und Samstag sowie ein Slalom am Sonntag. Als Ersatzprogramm plant die FIS gemäss den «Salzburger Nachrichten» am kommenden Wochenende zwei Slaloms in Kitzbühel vorzuziehen. Am eigentlichen Kitzbühel-Wochenende darauf sollen dann zwei Abfahrten (Samstag und Sonntag) sowie ein Super-G (Freitag) stattfinden.

Bild: keystone

Den Organisatoren kommt gemäss dem SRF zugute, dass die bis 2021 gültige Versicherung auch den Ausfall der Rennen aufgrund einer Pandemie abdeckt. Die finanziellen Konsequenzen werden also überschaubar sein. (pre/sda)

