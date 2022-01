Federica Brignone feiert ihren zweiten Super-G-Sieg in dieser Saison. Bild: keystone

Brignone gewinnt Super-G in Zauchensee – Suter ganz knapp dahinter Zweite

Corinne Suter verpasst den ersten Saisonsieg um vier Hundertstel. Die Schwyzerin wird im Weltcup-Super-G in Zauchensee hinter der Italienerin Federica Brignone Zweite.

Corinne Suter meldete sich mit dem ersten Podestplatz im Super-G nach mehrheitlich unbefriedigenden Ergebnissen in den vorangegangenen Rennen auch in dieser Disziplin zurück – auf der Strecke, auf der sie vor zwei Jahren in der Abfahrt ihren ersten Weltcup-Sieg errungen hatte.

Die Fahrt von Corinne Suter. Video: SRF

In diesem Winter erreichte die WM-Zweite einzig im letzten der bisherigen vier Super-G ein ansprechendes Resultat. In Val d'Isère war sie Sechste geworden.

Lara Gut-Behrami musste sich am Tag nach ihrem Sieg in der Abfahrt, im ersten Super-G seit ihrem schweren Sturz Mitte Dezember in St. Moritz, mit dem 9. Platz unmittelbar vor der Bündnerin Jasmine Flury begnügen.

Die Fahrt von Federica Brignone. Video: SRF

Federica Brignone siegte zum zweiten Mal in dieser Saison in einem Super-G. In St. Moritz hatte sie das zweite Rennen gewonnen. Das Podest komplettierte Ariane Rädler. Die durch mehrere Verletzungen immer wieder zurückgeworfene Vorarlbergerin schaffte es zum ersten Mal im Weltcup unter die ersten drei.

(zap/sda)