Mit dem Final zwischen Spanien und England am morgigen Sonntag (18 Uhr) geht die Europameisterschaft in der Schweiz nach gut dreieinhalb Wochen zu Ende. Noch nie waren bei einer Fussball-EM der Frauen so viele Fans im Stadion wie in der Schweiz. Für wie viel Begeisterung das Turnier gesorgt hat, ist auch auf den Bildern aus den Stadien und den Gastgeberstädten leicht zu erkennen.

Hulk Hogan ist tot – ein Rückblick auf sein Leben im Video 📽️

Hulk Hogan ist gestorben. Der legendäre Wrestler ist am Morgen des 24. Juli in seinem Haus in Clearwater im US-Bundesstaat Florida an einem Herzinfarkt gestorben. Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea hiess, wäre in etwa zwei Wochen 72 Jahre alt geworden.