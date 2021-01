Sport

Wintersport

Ski Alpin: Noël gewinnt vor Zenhäusern – Aerni von Rang 29 auf 4



Bild: keystone

Noël gewinnt vor Zenhäusern – Aerni fährt von Position 29 auf den vierten Rang

Ramon Zenhäusern wird im ersten von zwei Weltcup-Slaloms in Chamonix hinter dem Franzosen Clément Noël Zweiter. Luca Aerni als Vierter und Loïc Meillard als Sechster runden den Schweizer Auftritt ab.

In der Endabrechnung fehlten Zenhäusern 16 Hundertstel zu seinem dritten Sieg in einem Weltcup-Slalom. Der drittplatzierte Österreicher Marco Schwarz, der seine Führung in der Disziplinenwertung ausbaute, lag 19 Hundertstel hinter dem Franzosen zurück, der den letzten seiner nunmehr sieben Weltcup-Siege vor einem Jahr ebenfalls in Chamonix errungen hatte.

Zenhäusern sorgte für den zweiten Schweizer Podestplatz im Slalom in diesem Winter, nachdem er den Auftakt in Alta Badia gewonnen hatte.

Video: SRF

Die Geschichte des zweiten Laufs schrieb Luca Aerni. Der Berner machte sich die gute Startnummer zunutze. Er nahm die Entscheidung als Zweiter in Angriff und stellte eine Bestzeit auf, an die auf der mit jedem Fahrer immer ramponierteren Piste keiner der Konkurrenten nicht annähernd herankam.

Video: SRF

Als Schnellster im zweiten Durchgang machte er nicht weniger als 25 Plätze gut. So gut war Aerni in einem Weltcup-Slalom letztmals vor gut drei Jahren klassiert, als er in Levi ebenfalls Vierter wurde.

Als Sechster schaffte Meillard sein drittbestes Ergebnis im Slalom in diesem Winter. Im zweiten Rennen in Flachau war der Neuenburger Vierter und zuvor in Adelboden Fünfter geworden. Weltcup-Punkte gab es in Chamonix auch für Daniel Yule (15.), Tanguy Nef (21.) und Marc Rochat (26.).

Video: SRF

Der Liveticker:

(zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So schön! Schweizer Frauen- und Männer-Siege am gleichen Tag Vermisst du Ausgang und Clubben? Versuch es mit diesen Auto-Tänzen! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter