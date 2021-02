Schweiz verpasst im Team-Wettkampf eine Medaille: «Wir haben mehr erwartet»

Alphand 0:1 Stjernesund

Hector 1:1 Riis-Johannessen

Jakobsen 1:2 Foss-Solevaag

Rönngren 1:3 Solheim



Norwegen geht auf dem schnelleren roten Kur standesgemäss in Führung. Im zweiten Lauf passiert Jakobsen ein Fehler auf dem schnellen Kurs. Foss-Solevaag versucht dem Schweden auszuweichen und fährt deshalb am Tor vorbei, während Jakobsen im Rennen bleibt und ins Ziel fährt. Jetzt sind wir einmal gespannt was passiert.



Hector gewinnt derweil den nächsten Lauf und erhöht für Schweden. Der Lauf zwischen Jakobsen und Foss-Solevaag wiederholt und zwar vor dem geplanten letzten Duell. Also noch einmal Jakobsen gegen Foss-Solevaag: Und der Norweger holt sich den Punkt im zweiten Versuch tatsächlich. Und Fabian Wilkens Solheim sichert Norwegen am Ende souverän Gold im Teamwettkampf.