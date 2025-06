Die Halbprofis von Auckland City dürfen hocherhobenen Hauptes nach Hause reisen. Bild: keystone

Benfica klaut Bayern den Gruppensieg – Auckland mit Sensation gegen Boca Juniors

Benfica Lissabon – Bayern München 1:0

Bayern München kassiert an der Klub-WM in den USA im dritten Spiel die erste Niederlage. Der deutsche Rekordmeister verliert mit 0:1 gegen Benfica Lissabon das Duell um Platz 1 in der Gruppe C.

Den Bayern, die schon vor dem abschliessenden Vorrundenspiel das Ticket für die Achtelfinals auf sicher hatten, hätte ein Unentschieden zum Gruppensieg gereicht. Den einzigen Treffer vor 33'287 Zuschauern in Charlotte erzielte der 21-jährige Norweger Andreas Schjelderup in der 13. Minute.

Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen die Boca Juniors traten die Münchner bei hochsommerlichen 36 Grad gleich auf sieben Positionen verändert an. Stammkräfte wie Kane, Kimmich, Olise, Tah und Coman hielten sich bis kurze vor der Halbzeitpause sogar in den klimatisierten Katakomben des Stadions auf.

Die Bayern treffen nun in der ersten K.o.-Runde in Miami auf Flamengo aus Rio de Janeiro, dem Ersten der Gruppe D. Benfica Lissabon bekommt es in den Achtelfinals mit Chelsea oder Espérance Tunis zu tun.

Auckland City – Boca Juniors 1:1

Eine kleine Sensation schafften die neuseeländischen Halbprofis von Auckland City. Gegen den argentinischen Traditionsklub Boca Juniors kamen die Kiwis zu einem 1:1-Unentschieden.

Die Argentinier waren bei brütender Hitze in Nashville (34 Grad) zwar drückend überlegen und feuerten insgesamt 41 (!) Torschüsse ab. Dennoch egalisierte Innenverteidiger Christian Gray kurz nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit den Führungstreffer von Boca nach 26 Minuten. Gray stieg nach einer Ecke am höchsten und sorgte für grossen Jubel beim krassen Aussenseiter.

Die Partie wurde dann in der 55. Minute wegen eines Gewitters beim Stand von 1:1 unterbrochen. Weil zu der Zeit klar war, dass Boca durch Benficas Sieg gegen Bayern keine Chancen mehr aufs Weiterkommen hatte, schien die Motivation bei den Latinos zu schwinden. Dadurch durften die Neuseeländer, die gegen Bayern und Benfica Klatschen kassierten, sich über einen Punktgewinn freuen und damit hoch erhobenen Hauptes nach Hause reisen. (con/sda)