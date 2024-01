Die Schweizer müssen sich in Adelboden noch steigern – norwegische Doppelführung

Die Schweizer Slalomfahrer müssen sich in Adelboden steigern, wollen sie es noch auf das Podest schaffen. Alexander Steen Olsen und Atle Lie McGrath sorgen für eine norwegische Doppelführung.

Ramon Zenhäusern, Marc Rochat und Daniel Yule belegen im ersten Lauf die Zwischenränge 8, 9 und 11. Der 22-jährige Steen Olsen liegt fünf Hundertstel vor seinem ein Jahr älteren Landsmann. Dritter ist nach dem halben Pensum der Italiener Tommaso Sala, gefolgt vom letztjährigen Dritten Linus Strasser und Manuel Feller.

Halten sich Steen Olsen und McGrath im zweiten Lauf an der Spitze, wäre es der zweite norwegische Doppelsieg im Folge im Slalom am Chuenisbärgli. Mit fünf Fahrern in den Top 10 hatten die Norweger auch am Samstag im Riesenslalom überzeugt.

Zenhäusern büsste als bester Schweizer 65 Hundertstel auf die Bestzeit ein. Mit gut vier Zehnteln hält sich der Rückstand des Wallisers zum Podest in Grenzen. Direkt hinter ihm reihte sich mit Startnummer 18 Rochat ein. Yule greift am Nachmittag vom 11. Zwischenrang aus an.

Der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr. (abu/sda)