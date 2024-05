Ed Sheeran – Ipswichs berühmtester Fan ist auch Trikotsponsor. Bild: www.imago-images.de

Ed Sheeran hat Grund zu feiern – Ipswich Town steigt in die Premier League auf

Nach 22 Jahren Absenz ist Ipswich Town wieder in die Premier League aufgestiegen – ganz zur Freude seines prominentesten Fans. Ed Sheeran hat eine ganz besondere Beziehung zum Verein im Südosten Englands.

yoann graber

Die Fans von Ipswich Town mussten lange auf diesen Moment warten. Nach 22 Jahren im Fegefeuer ist ihre Mannschaft nach einem Sieg am Samstag gegen Huddersfield (2:0) offiziell wieder in die Premier League aufgestiegen. Dank des Triumphs sicherte sich Ipswich den zweiten Platz in der Championship und damit den direkten Aufstieg.

Seit dem Abstieg der Tractor Boys in der Saison 2001/02 ist also viel Zeit ins Land gegangen – umso grösser war dann auch die Freude über den Aufstieg. An der Party in der Portman Road fehlte jedoch ein prominenter Gast, der auch einer der grössten Fans des Vereins ist: Ed Sheeran.

Der englische Popstar hatte einen guten Grund für seine Abwesenheit. Er war am Wochenende zu Gast beim Formel-1-Grand-Prix in Miami. Doch Ed Sheeran liess sich das entscheidende Spiel seines Lieblingsklubs trotz des Zeitunterschieds nicht entgehen. Er verfolgte die Partie gegen Huddersfield am frühen Samstagmorgen live im Fernsehen und trug dabei ein Ipswich-Town-Trikot.

Der Sänger (u. a. «Shape of You» und «Shivers») hatte sogar das Privileg, via FaceTime mit den Aufstiegshelden zu sprechen, als diese nach dem Spiel in der Umkleidekabine feierten. Auf die Frage von Ipswich-Stürmer George Hirsts, wo er sei, meinte Sheeran lachend: «Ich bin in Miami, irgendwie muss ich das Sponsoring ja bezahlen.»

Ed Sheeran ist auch ab und zu live im Stadion mit dabei. Bild: imago sportfotodienst

Ed Sheeran ist nämlich nicht nur Fan von Ipswich Town, sondern auch einer der spendabelsten Gönner des Vereins. Seit 2021 ist der Star Trikotsponsor der ersten Männer- und Frauenmannschaft. So trugen die Spielerinnen und Spieler während der gesamten Saison das Logo von Ed Sheerans Welttournee «The Mathematics Tour» auf ihrer Brust.

Dem Verein aus dem Südosten Englands kommt Sheerans Zustupf durchaus gelegen. Bevor der Sänger dem Klub als Sponsor unter die Arme griff, schmorte Ipswich noch in der dritten Liga. «Die Höhe des Sponsoringvertrags wurde nicht bekannt gegeben, aber es dürfte Ipswich Town wieder Luft zum Atmen verschaffen», schrieb Ouest-France damals.

Nach dem Abstieg (2019) und der Coronavirus-Pandemie plagten die Tractor Boys finanzielle Sorgen – der Klub erlebte damals eine der schwierigsten Zeiten in seiner Geschichte. Doch ein Blick in die Vergangenheit des Vereins offenbart auch einige Sternstunden, darunter die englische Meisterschaft (1962), den nationalen Pokal (1978) und den Gewinn des UEFA-Pokals (1981). Ed Sheeran (33), der nur 30 Kilometer vom Stadion entfernt aufgewachsen ist, hat sich schon als Kind in den Verein verliebt.

Sein Engagement als Trikotsponsor fiel mit der Ankunft der neuen amerikanischen Eigentümer zusammen, die den Verein im Frühjahr 2021 aufkauften. Seitdem hat Ipswich Town, das wirtschaftlich wieder auf die Beine gekommen ist, zwei Aufstiege hintereinander geschafft: letztes Jahr in die Championship und nun in die Premier League.

Und es ist durchaus möglich, dass Ed Sheeran in der nächsten Saison einige Premier-League-Spiele im Stadion mitverfolgen wird – aber für einmal nicht mit Gitarre und Mikrofon auf dem Rasen vor dem Anpfiff. In der Portman Road ist der zurückhaltende Sänger lieber inkognito unterwegs. «Er will nicht zu viel Aufmerksamkeit, er unterstützt nur den Verein», bezeugt Massimo Luongo, der australische Mittelfeldspieler der Tractor Boys.

Trotz seiner Berühmtheit bleibt Sheeran zugänglich. So schenkte er beispielsweise während eines Spiels an einem Imbissstand im Stadion Bier an die Fans aus und ging dann in die Umkleidekabine, um den Spielern zu gratulieren.

Ein Trikot mit der Nummer 17 sucht man in der Garderobe von Ipswich vergeblich. Der Grund: Die Nummer ist für Ed Sheeran, der am 17. Februar Geburtstag hat, reserviert. Gegenüber ESPN machte Ed Sheeran deutlich, dass das einzige Ziel für die nächste Saison der Klassenerhalt ist: