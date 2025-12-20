Vonn fährt aufs Podest, die Schweizerinnen müssen sich geschlagen geben. Bild: keystone

Vonn fährt in Val-d'Isère aufs Podest – Schweizerinnen enttäuschen

Cornelia Hütter gewinnt die Abfahrt in Val d'Isère. Die Österreicherin siegt vor der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann und der Amerikanerin Lindsey Vonn. Die Schweizerinnen beziehen eine Schlappe.

Hütter fing die mit Startnummer 1 gestartete Weidle-Winkelmann um 26 Hundertstel ab. Die in der Abfahrtswertung Führende Vonn büsste im 3. Rang 35 Hundertstel auf Hütter ein. In einem engen Rennen, in dessen Verlauf die Sicht und entsprechend die Laufzeiten schlechter wurden, verpassten die Slowenin Ilka Stuhec, die Italienerin Laura Pirovano und die Tschechin Ester Ledecka das Podest nur knapp. Für Hütter ist es der zehnte Sieg im Weltcup, der fünfte in der Abfahrt. Letztmals triumphierte die 33-Jährige im Februar in der Abfahrt in Kvitfjell.

Sofia Goggia, die nach den Trainings als Topfavoritin galt, vergab einen möglichen Sieg mit einem grossen Fehler im Mittelteil, der sie viel Zeit kostete. Die Italienerin klassierte sich mit 62 Hundertsteln Rückstand auf Platz 8.

Die Schweizerinnen konnten in Abwesenheit der verletzten Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin wie erwartet nicht um die Spitzenpositionen mitfahren. Als beste Athletinnen des Septetts von Swiss-Ski klassierten sich Jasmine Flury und Delia Durrer mit 1,72 Sekunden Rückstand zeitgleich im 18. Rang. Malorie Blanc (26.) und Joana Hählen (30.) fuhren ebenfalls in die Punkte. (sda)