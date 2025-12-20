freundlich
Ski live: Abfahrt der Frauen in Val-d'Isère in Ticker und TV

epa12604380 Lindsey Vonn of USA in action during the Women&#039;s downhill race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Val d&#039;Isere, France, 20 December 2025. EPA/Guillaume Horcajuelo
Vonn fährt aufs Podest, die Schweizerinnen müssen sich geschlagen geben.Bild: keystone

Vonn fährt in Val-d'Isère aufs Podest – Schweizerinnen enttäuschen

20.12.2025, 08:5520.12.2025, 12:14

Cornelia Hütter gewinnt die Abfahrt in Val d'Isère. Die Österreicherin siegt vor der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann und der Amerikanerin Lindsey Vonn. Die Schweizerinnen beziehen eine Schlappe.

Hütter fing die mit Startnummer 1 gestartete Weidle-Winkelmann um 26 Hundertstel ab. Die in der Abfahrtswertung Führende Vonn büsste im 3. Rang 35 Hundertstel auf Hütter ein. In einem engen Rennen, in dessen Verlauf die Sicht und entsprechend die Laufzeiten schlechter wurden, verpassten die Slowenin Ilka Stuhec, die Italienerin Laura Pirovano und die Tschechin Ester Ledecka das Podest nur knapp. Für Hütter ist es der zehnte Sieg im Weltcup, der fünfte in der Abfahrt. Letztmals triumphierte die 33-Jährige im Februar in der Abfahrt in Kvitfjell.

Sofia Goggia, die nach den Trainings als Topfavoritin galt, vergab einen möglichen Sieg mit einem grossen Fehler im Mittelteil, der sie viel Zeit kostete. Die Italienerin klassierte sich mit 62 Hundertsteln Rückstand auf Platz 8.

Die Schweizerinnen konnten in Abwesenheit der verletzten Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin wie erwartet nicht um die Spitzenpositionen mitfahren. Als beste Athletinnen des Septetts von Swiss-Ski klassierten sich Jasmine Flury und Delia Durrer mit 1,72 Sekunden Rückstand zeitgleich im 18. Rang. Malorie Blanc (26.) und Joana Hählen (30.) fuhren ebenfalls in die Punkte. (sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
Themen
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren den Weltcup – so reagieren die Kommentatoren international
Video: watson
