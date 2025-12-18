Marco Odermatt war in Gröden mal wieder der Schnellste. Bild: keystone

«Unglaublich, was diese Saison klappt»: Das sagt Marco Odermatt nach dem Jubiläumssieg

Nach seinem Sieg in Gröden hat Marco Odermatt den 50. Weltcupsieg seiner Karriere auf sicher. Es ist ein weiterer grosser Meilenstein für «Odi». Das sagt der Nidwaldner dazu.

Lange musste sich Marco Odermatt nach seiner Fahrt in Gröden gedulden, bis sein 50. Weltcupsieg Tatsache war. Immer wieder wurde die verkürzte Abfahrt aufgrund Nebels unterbrochen. Geplant war der Start auf 11.45 Uhr, wurde aber bis 13 Uhr verschoben und geendet hat das Rennen auf der Saslong erst nach 15 Uhr.

Am Ende setzte sich Odermatt fünfzehn Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann Franjo von Allmen durch. Das Podest komplettierte der Italiener Dominik Paris.

Die Fahrt von Marco Odermatt. Video: SRF

Der 50. Weltcupsieg an sich bedeutet «Odi» aber momentan nicht viel, wie er im Interview mit SRF gestand: «Diese Zahl hat jetzt noch keinen hohen Stellenwert für mich. Aber es ist unglaublich, was diese Saison wieder klappt.» Odermatt steht nach sieben Rennen in diesem Winter bereits bei fünf Siegen.

Die speziellen Bedingungen mit den ganzen Verschiebungen waren auch für den vierfachen Gesamtweltcupsieger komisch. Nach der starken Fahrt von seinem Teamkollegen von Allmen war sich Odermatt bewusst, dass es eine fast perfekte Fahrt brauchen wird. «Ich wusste nicht, wo ich noch schneller fahren kann», erklärte der Nidwaldner. Er sei am Start gut in das Rennen hereingekommen und speziell die Ausfahrt der Ciaslat habe er «gut getroffen».

Das Interview mit Marco Odermatt. Video: SRF

Franjo von Allmen, welcher erstmals in dieser Saison auf das Podest fuhr, zeigte sich gegenüber SRF sehr erleichtert: «Es ist wichtig für den Kopf. Das Ziel war, eine gute Fahrt, ohne Fehler zu machen. Damit ich auch zeigen kann, was ich draufhabe.» Der Speedspezialist bestätigte auch, dass er aktuell keine Schmerzen hat. Vor zwei Wochen stürzte von Allmen in Beaver Creek.

Allgemein war der 24-Jährige mit seinem Saisonauftakt nicht zufrieden. «Anfangs Saison geht es bei mir immer eine Zeit, bis ich in die Gänge kommen. Das ist, glaube ich, bekannt. Ich bin froh, dass ich nun gut reingekommen bin», sagte der amtierende Abfahrtsweltmeister.

Die Fahrt von Franjo von Allmen. Video: SRF

Bereits morgen geht es in Gröden weiter. Dann steht ein Super-G an, bevor am Samstag wieder die Abfahrer in den Fokus rücken. Am Sonntag kommt es in Alta Badia zu einem Riesenslalom. Odermatt hat weiterhin vor, alle vier Rennen zu bestreiten. «Vier Rennen auf vier Tage kriege ich hin, es braucht viel Energie, vor allem heute mit den ganzen Verzögerungen. Bis ich heute zum ‹Zmittag› kommen werde, wird es 16 Uhr. Aber es ist nicht das erste Jahr für mich. Vor zwei Jahren waren es sogar fünf Rennen in fünf Tagen.» (riz)