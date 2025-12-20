freundlich
Sport
Wintersport

Ski-Weltcup: Hütter siegt in Val d'Isère vor Weidle und Vonn

Abfahrt der Frauen, Val d'Isère
1. Cornelia Hütter (AUT) 1:41,54
2. Kira Weidle-Winkelmann (GER) +0,26
3. Lindsey Vonn (USA) +0,35

8. Sofia Goggia (ITA) +0,62
18. Delia Durrer (SUI) +1,72
18. Jasmine Flury (SUI) +1,72
26. Malorie Blanc (SUI) +2,18
30. Joana Hählen (SUI) +2,56
32. Janine Schmitt (SUI) +2,65
33. Jasmine Suter (SUI) +2,67
38. Priska Ming-Nufer (SUI) +2,78
Alle Resultate in der Übersicht.
epa12604380 Lindsey Vonn of USA in action during the Women&#039;s downhill race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Val d&#039;Isere, France, 20 December 2025. EPA/Guillaume Horcajuelo
Vonn fährt aufs Podest, die Schweizerinnen müssen sich geschlagen geben.Bild: keystone

Vonn fährt auch in Val-d'Isère aufs Podest, Hütter siegt – Schweizer Schlappe

Cornelia Hütter feiert in der Abfahrt in Val d'Isère ihren zehnten Weltcupsieg. Die Schweizerinnen beziehen in den französischen Alpen eine beinahe historische Klatsche.
20.12.2025, 08:5520.12.2025, 14:58

Hütter siegte vor der überraschenden Deutschen Kira Weidle-Winkelmann und der Amerikanerin Lindsey Vonn, die auch in der dritten Abfahrt des Winters auf das Podest stieg. Für die 33-jährige Österreicherin ist es der zehnte Sieg im Weltcup, der fünfte in der Abfahrt. Letztmals triumphierte sie im Februar in der Abfahrt in Kvitfjell.

Die Siegesfahrt von Conny Hütter.Video: SRF

Hütter fängt Weidle-Winkelmann ab

Hütter fing die mit Startnummer 1 gestartete Weidle-Winkelmann um 26 Hundertstel ab. Die in der Abfahrtswertung Führende Vonn büsste im 3. Rang 35 Hundertstel auf Hütter ein. In einem engen Rennen, in dessen Verlauf die Sicht und entsprechend die Laufzeiten schlechter wurden, verpassten die Slowenin Ilka Stuhec, die Italienerin Laura Pirovano und die Tschechin Ester Ledecka das Podest um vier, sechs respektive elf Hundertstel.

Sofia Goggia, die nach den Trainings als Topfavoritin galt, vergab einen möglichen Sieg mit einem grossen Fehler im Mittelteil, der sie viel Zeit kostete. Die Italienerin klassierte sich mit 62 Hundertsteln Rückstand auf Platz 8.

Goggia erlebt in ihrer Fahrt einen Schreckmoment.Video: SRF

Rang 18 als Bestresultate

Die Schweizerinnen konnten die verletzungsbedingten Ausfälle von Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin nicht auffangen und fuhren wie erwartet nicht um die Spitzenpositionen mit. Als beste Athletinnen des Septetts von Swiss-Ski klassierten sich Jasmine Flury und Delia Durrer mit 1,72 Sekunden Rückstand zeitgleich im 18. Rang. Gleich schlecht klassiert waren die Schweizerinnen in einer Abfahrt zuletzt 2005, als Nadia Styger als beste Schweizerin in Santa Caterina auf Platz 18 fuhr.

Eine Chance zur Wiedergutmachung bietet sich den Speedfahrerinnen bereits am Sonntag mit dem Super-G an gleicher Wettkampfstätte. (abu/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren den Weltcup – so reagieren die Kommentatoren international
Video: watson
