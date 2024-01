Shiffrin scheidet aus, Vlhova in Führung – Gisin, Rast und Meillard bilden ein Päckchen

Petra Vlhova greift nach ihrem dritten Slalom-Triumph in Kranjska Gora. Die Slowakin führt nach dem ersten Lauf. Die besten Schweizerinnen belegen die Plätze 10 bis 12, Mikaela Shiffrin scheidet aus.

Vlhovas Marge auf die zeitgleichen ersten Verfolgerinnen Lena Dürr und Leona Popovic beträgt 26 Hundertstel. Der Rückstand der viertplatzierten Sara Hector beläuft sich bereits auf 76 Hundertstel.

Michelle Gisin, Dritte zum Jahresende in Lienz, büsste mit Startnummer 14 1,47 Sekunden auf die Bestzeit ein und liegt im 10. Zwischenrang. Besser als die Engelbergerin hielt sich auf der durch Nassschnee ramponierten Piste von den später gestarteten Fahrerinnen einzig die Österreicherin Katharina Liensberger (6.). Die ersten fünf Positionen belegen die Fahrerinnen mit den Nummern 1 bis 5.

In eine günstige Position brachten sich auch die noch weiter hinten gestarteten Camille Rast und Mélanie Meillard. Beide waren nur wenig langsamer als Gisin und haben die Top 10 als Elfte und Zwölfte des Zwischenklassements in Reichweite. Auch Nicole Good qualifizierte sich als Zwanzigste für den zweiten Durchgang. Dort wird Elena Stoffel (33.) nicht dabei sein.

Am Nachmittag nicht mehr mit von der Partie ist Mikaela Shiffrin. Die erkältete Rekordsiegerin verzeichnete durch einen Einfädler ihren ersten Ausfall im Slalom seit zwei Jahren. In 19 Rennen hatte sie sich nur viermal nicht auf dem Podest klassiert, seit sie Anfang 2022 ebenfalls in Kranjska Gora das Ziel nicht erreicht hatte.

Der zweite Lauf beginnt um 12.30 Uhr. (abu/sda)