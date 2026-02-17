Die erfolgreichsten Schweizer an Olympischen Winterspielen
Aerials-Asse und Hockey-Nati im Einsatz – das wird heute bei Olympia wichtig
Die Highlights
Darf die Schweiz 20 Jahre nach Evelyne Leu (Full Full Full!) wieder eine Medaille in der Disziplin Aerials feiern? Noé Roth (Weltmeister 2023 und 2025) und Pirmin Werner (WM-Bronze 2025) zählen zu den Favoriten. Zunächst geht es für das Duo darum, sich ab 13.30 Uhr für den Final zu qualifizieren. Dieser ist am Donnerstag.
Das Nationalteam der Männer ist im olympischen Eishockeyturnier der klare Favorit im ersten K.o.-Spiel. Gegen Gastgeber Italien geht es ab 12.10 Uhr darum, in die Viertelfinals einzuziehen. Dort wartet im Erfolgsfall am Mittwoch Finnland auf die Schweiz.
Alle Entscheidungen
10.00 Uhr und 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Männer, Grossschanze/Langlauf 10 km
13.54 Uhr: Snowboard, Frauen, Slopestyle
14.30 Uhr: Biathlon, Männer, Staffel (4x7,5 km)
mit Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder.
16.28 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, Team-Verfolgung
16.47 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, Team-Verfolgung
19.00 und 21.05 Uhr: Bob, Männer, Zweierbob, Läufe 3 und 4
mit Cédric Follador/Luca Rolli, Timo Rohner/Tim Annen und Michael Vogt/Amadou Ndiaye.
20.17 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Big Air
Weitere Schweizer Einsätze
Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel
Schweiz – Schweden: Curling, Männer, Round Robin, 9. Runde (09.05 Uhr).
Deutschland – Schweiz: Curling, Männer, Round Robin, 10. Runde (19.05 Uhr).
Lina Kozomara
Ski Freestyle, Aerials, Qualifikation (10.45/11.30 Uhr)
Eishockey, Männer
Schweiz – Italien: Achtelfinal (12.10 Uhr).
Noé Roth, Pirmin Werner
Ski Freestyle, Aerials, Qualifikation (13.30/14.15 Uhr)
Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Alina Pätz
Südkorea – Schweiz: Curling, Frauen, Round Robin, 9. Runde (14.05 Uhr).
Livia Kaiser, Kimmy Repond
Eiskunstlauf, Kurzprogramm (18.45 Uhr; Kaiser läuft 19.47 Uhr, Repond 20.33 Uhr)
Der Medaillenspiegel
(ram/sda)