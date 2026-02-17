trüb und nass
Aerials und Eishockey: Was heute für Schweizer bei Olympia wichtig ist

Die erfolgreichsten Schweizer an Olympischen Winterspielen

15. Loïc Meillard (Ski alpin): 1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze.
quelle: keystone / michael buholzer
Aerials-Asse und Hockey-Nati im Einsatz – das wird heute bei Olympia wichtig

Das Programm vom Dienstag, 17. Februar.
17.02.2026, 04:44
Inhaltsverzeichnis
Die HighlightsAlle EntscheidungenWeitere Schweizer EinsätzeDer Medaillenspiegel

Die Highlights

Darf die Schweiz 20 Jahre nach Evelyne Leu (Full Full Full!) wieder eine Medaille in der Disziplin Aerials feiern? Noé Roth (Weltmeister 2023 und 2025) und Pirmin Werner (WM-Bronze 2025) zählen zu den Favoriten. Zunächst geht es für das Duo darum, sich ab 13.30 Uhr für den Final zu qualifizieren. Dieser ist am Donnerstag.

epa11999524 Gold medalist Noe Roth of Switzerland, left, and bronze medalist Pirmin Werner of Switzerland pose during the Aerials competition at the FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World Champion ...
Roth (links) und Werner bekommen es mit starken Chinesen zu tun.Bild: keystone

Das Nationalteam der Männer ist im olympischen Eishockeyturnier der klare Favorit im ersten K.o.-Spiel. Gegen Gastgeber Italien geht es ab 12.10 Uhr darum, in die Viertelfinals einzuziehen. Dort wartet im Erfolgsfall am Mittwoch Finnland auf die Schweiz.

Alle Entscheidungen

10.00 Uhr und 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Männer, Grossschanze/Langlauf 10 km

13.54 Uhr: Snowboard, Frauen, Slopestyle

14.30 Uhr: Biathlon, Männer, Staffel (4x7,5 km)
mit Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder.

epa12734172 Jeremy Finello of Switzerland greets teammate Niklas Hartweg at the shooting range during the zeroing before the Men&#039;s 10km Sprint of the Biathlon competitions at the Milano Cortina 2 ...
Finello (links) und Hartweg im Training.Bild: keystone

16.28 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, Team-Verfolgung

16.47 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, Team-Verfolgung

19.00 und 21.05 Uhr: Bob, Männer, Zweierbob, Läufe 3 und 4
mit Cédric Follador/Luca Rolli, Timo Rohner/Tim Annen und Michael Vogt/Amadou Ndiaye.

20.17 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Big Air

Weitere Schweizer Einsätze

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel
Schweiz – Schweden: Curling, Männer, Round Robin, 9. Runde (09.05 Uhr).
Deutschland – Schweiz: Curling, Männer, Round Robin, 10. Runde (19.05 Uhr).​

Ungeschlagen und dominant in den Statistiken – Schweizer Curler sind auf Medaillenkurs

Lina Kozomara
Ski Freestyle, Aerials, Qualifikation (10.45/11.30 Uhr)

Eishockey, Männer
Schweiz – Italien: Achtelfinal (12.10 Uhr).

Noé Roth, Pirmin Werner
Ski Freestyle, Aerials, Qualifikation (13.30/14.15 Uhr)

Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Alina Pätz
Südkorea – Schweiz: Curling, Frauen, Round Robin, 9. Runde (14.05 Uhr).

Livia Kaiser, Kimmy Repond
Eiskunstlauf, Kurzprogramm (18.45 Uhr; Kaiser läuft 19.47 Uhr, Repond 20.33 Uhr)

Swiss Figure Skaters Livia Kaiser, left, and Kimmy Repond, right, pose for the photographer, during a press conference of the Swiss women&#039;s figure skating team in the House of Switzerland at the ...
Was liegt für Kaiser (links) und Repond drin?Bild: keystone

Der Medaillenspiegel

(ram/sda)

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ryuichi Kihara wirft Riku Miura hoch in die Luft – und weil er sie fängt, werden die Japaner Olympiasieger im Paarlauf.
quelle: keystone / stephanie scarbrough
Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral
Alle Olympia-Medaillengewinner und alle Schweizer Resultate
In 116 Entscheidungen geht es um Gold, Silber und Bronze. Wer abgeräumt hat und wie die Schweizer Teilnehmenden an den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 abgeschnitten haben.
Gold: Miura. R. / Kihara. R. (JPN)
Silber: Metelkina. A. / Berulava. L. (GEO)
Bronze: Hase. M. / Volodin. N. (GER)
Zur Story