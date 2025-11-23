wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Rast wird bei Shiffrin-Sieg in Gurgl starke Dritte

Weltcup-Slalom in Gurgl
1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:48,11.
2. Lara Colturi (ALB) +1,23.
3. Camille Rast (SUI) +1,41.
4. Wendy Holdener (SUI) +1,58.
5. Paula Moltzan (USA) +1,74.
...
21. Anuk Brändli (SUI) +4,64.
25. Eliane Christen +5,13.
United States&#039; Mikaela Shiffrin, center, winner of an alpine ski, women&#039;s World Cup slalom, celebrates with second-placed Albania&#039;s Lara Colturi, left, and third-placed Switzerland&#039 ...
Nur Mikaela Shiffrin und Lara Colturi sind noch schneller als Camille Rast gewesen.Bild: keystone

Rast in Gurgl auf dem Podest: Shiffrin erneut mindestens eine Liga besser als der Rest

Camille Rast fährt im Weltcupslalom von Gurgl wie im letzten Jahr auf den 3. Platz, direkt vor Wendy Holdener. Geschlagen werden die beiden Schweizerinnen nur von Mikaela Shiffrin und Lara Colturi.
23.11.2025, 09:3023.11.2025, 15:07

Mit einer weiteren Machtdemonstration gewann die Amerikanerin Shiffrin mit 1,23 Sekunden Vorsprung auf die für Albanien startende Colturi ihr 103. Weltcuprennen. Rast verlor 1,41 Sekunden, Holdener weitere 18 Hundertstel.

Der zweite Lauf von Mikaela Shiffrin.Video: SRF

Das ist eine deutliche Reaktion auf die Schlappe vor einer Woche in Levi mit den Plätzen 8 (Holdener) und 15 (Rast). Vor allem bei Rast dürfte die Erleichterung gross sein, nachdem sich die Weltmeisterin aus dem Wallis in diesem Sommer mit Hüftproblemen herumgeschlagen hatte.

Nach dem ersten Durchgang waren Holdener und Rast noch gemeinsam auf dem 3. Platz gelegen - und am Ende waren die Top 4 in der genau gleichen Reihenfolge klassiert wie vor einem Jahr in Jahr in Gurgl, als die Westschweizerin ihren ersten Podestplatz im Weltcup herausgefahren hatte und damit den Winter ihres grossen Durchbruchs eingeläutet hatte. Ganz überraschend kommt der Schweizer Aufschwung nicht. Der anspruchsvolle und steilere Hang im Tiroler Ötztal liegt ihnen traditionell besser als die Piste im Norden Finnlands.

Der zweite Lauf von Camille Rast.Video: SRF

Weltcup-Punkte holten aus Schweizer Sicht auch Anuk Brändli (21.) und Eliane Christen (25.). Die 22-jährige Bündnerin hatte sich erstmals überhaupt für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Nach dem 22. Platz in Levi lief es hingegen Mélanie Meillard auch in Gurgl nicht. Sie schied bereits im ersten Durchgang im oberen Streckenteil aus. Drei weitere Swiss-Ski-Fahrerinnen kamen ebenfalls nicht ins Ziel, drei verpassten den Cut der Top 30, am knappsten Aline Höpli (32.) um neun Hundertstel. (riz/sda)

Der Slalom sorgt für die nächste Premiere: Nach Brasilien feiert Belgien
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Bern kommt weiterhin nicht vom Fleck und verliert gegen Davos ++ Servette schlägt den ZSC
Der Schlittschuhclub Bern kommt vom Tabellenende nicht weg. Die Berner unterliegen Leader HC Davos mit 0:3. Wieder fehlte in der Offensive jegliche Durchschlagskraft.
Zur Story