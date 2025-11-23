Weltcup-Slalom in Gurgl

Nur Mikaela Shiffrin und Lara Colturi sind noch schneller als Camille Rast gewesen. Bild: keystone

Rast in Gurgl auf dem Podest: Shiffrin erneut mindestens eine Liga besser als der Rest

Camille Rast fährt im Weltcupslalom von Gurgl wie im letzten Jahr auf den 3. Platz, direkt vor Wendy Holdener. Geschlagen werden die beiden Schweizerinnen nur von Mikaela Shiffrin und Lara Colturi.

Mit einer weiteren Machtdemonstration gewann die Amerikanerin Shiffrin mit 1,23 Sekunden Vorsprung auf die für Albanien startende Colturi ihr 103. Weltcuprennen. Rast verlor 1,41 Sekunden, Holdener weitere 18 Hundertstel.

Der zweite Lauf von Mikaela Shiffrin. Video: SRF

Das ist eine deutliche Reaktion auf die Schlappe vor einer Woche in Levi mit den Plätzen 8 (Holdener) und 15 (Rast). Vor allem bei Rast dürfte die Erleichterung gross sein, nachdem sich die Weltmeisterin aus dem Wallis in diesem Sommer mit Hüftproblemen herumgeschlagen hatte.

Nach dem ersten Durchgang waren Holdener und Rast noch gemeinsam auf dem 3. Platz gelegen - und am Ende waren die Top 4 in der genau gleichen Reihenfolge klassiert wie vor einem Jahr in Jahr in Gurgl, als die Westschweizerin ihren ersten Podestplatz im Weltcup herausgefahren hatte und damit den Winter ihres grossen Durchbruchs eingeläutet hatte. Ganz überraschend kommt der Schweizer Aufschwung nicht. Der anspruchsvolle und steilere Hang im Tiroler Ötztal liegt ihnen traditionell besser als die Piste im Norden Finnlands.

Der zweite Lauf von Camille Rast. Video: SRF

Weltcup-Punkte holten aus Schweizer Sicht auch Anuk Brändli (21.) und Eliane Christen (25.). Die 22-jährige Bündnerin hatte sich erstmals überhaupt für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Nach dem 22. Platz in Levi lief es hingegen Mélanie Meillard auch in Gurgl nicht. Sie schied bereits im ersten Durchgang im oberen Streckenteil aus. Drei weitere Swiss-Ski-Fahrerinnen kamen ebenfalls nicht ins Ziel, drei verpassten den Cut der Top 30, am knappsten Aline Höpli (32.) um neun Hundertstel. (riz/sda)