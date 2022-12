Wette: Wird Frankreich Weltmeister, macht ein Sportfan aus 26$ ein Vermögen

Irre Wette: Gewinnt Frankreich, macht ein Sportfan aus 26 $ eine halbe Million

1962 gelang Brasilien das Kunststück, den 1958 errungenen Fussball-WM-Titel zu verteidigen. Seither ist dies keinem anderen Team mehr gelungen. Nicht Italien, nicht Deutschland und auch nicht Frankreich.

Der nicht namentlich erwähnte Mann hat auf sieben verschiedene Meisterschaften getippt. bild: Twitter/@br_betting

Einem nicht namentlich erwähnten Amerikaner mit Hang zu Sportwetten ist dieses Omen egal. Sein Wettschein mit sieben kumulierten Meisterschaftssiegen in verschiedenen Sportarten wird aktuell auf Social Media herumgereicht. Bei kumulierten Wetten müssen sämtliche vorhergesagten Ereignisse eintreffen. Dafür multiplizieren sich die Wettquoten. Sechs der sieben Prognosen gingen bereits in Erfüllung, nun fehlt nur noch ein Husarenstück von Frankreich gegen Argentinien zum grossen Glück. Mit einem Sieg der «Bleus» wäre der Mann sage und schreibe 557'770 Dollar reicher (vor Steuerabgaben). Die Kosten für den Wetteinsatz betrugen moderate 26 Dollar.

Ein Angebot des Wettanbieters über 80'000 Dollar, sich von der Wette zurückzuziehen, schlug der Mann mit Nerven wie Drahtseilen vor den Weltmeisterschaften aus. Und das, obwohl Frankreich ohne diverse verletzte Superstars antreten musste und obwohl der Wettfan bereits mehrere brenzlige Situationen hat aussitzen müssen.

Bereits sein erster Tipp, ein Sieg der Uni von Kansas bei den NCAA-Meisterschaften im Basketball, war knapp. Kansas lag zur Halbzeit 25:40 zurück und gewann am Ende mit nur drei Punkten Vorsprung 72:69.

So richtig haarig wurde es allerdings beim fünften Tipp. Im Liga-Finale der Major League Soccer trafen der Los Angeles FC auf die Philadelphia Union aufeinander. L.A. führte zweimal, zweimal gelang Philadelphia der Ausgleich. In der Nachspielzeit der Verlängerung legte die Union gar 3:2 vor. Das Ding schien gegessen, doch in der achten (!) Minute der Nachspielzeit in der Verlängerung, mit einem Mann in Unterzahl, köpfte ein gewisser Gareth Bale zum 3:3 ein.

Im Penaltyschiessen behielten die Mannen von der Westküste dann die besseren Nerven. Die Union scheiterte mit sämtlichen Penaltys am Ersatztorhüter von L.A. Damit war auch der fünfte Tipp in trockenen Tüchern. Korrekt getippt wurden ausserdem:

der Meistertitel der AC Milan in der Serie A

der Meistertitel von Manchester City

der Stanley-Cup-Sieg der Colorado Avalanche

der NBA-Titel der Golden State Warriors

Er sei nun sehr zuversichtlich, erklärte der Besitzer des Wettscheins in einem Interview gegenüber Bleacherreport. Als neutraler Zuschauer ist man indessen fast gewillt, Frankreich die Daumen zu drücken.