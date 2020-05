Sport

Die 10 schönsten WM-Tore im Video – welches hat Ihnen am besten gefallen?



Die 10 schönsten WM-Tore im Video – welches hat Ihnen am besten gefallen?

Für den höchsten Toreschnitt der Fussball-Neuzeit hat es nicht mehr gereicht. Doch in Brasilien sind wieder Treffer mehr gefallen als in Südafrika 2010 und in Deutschland 2006. Wählen Sie das schönste!

Die Fussball-WM ist Geschichte. Insgesamt sind an der 20. Endrunde 171 Tore gefallen, das macht im Schnitt 2,67 pro Spiel. Damit sind in Brasilien 2014 am zweitmeisten Treffer seit 1982 gefallen (gleichauf mit Frankreich 1998). Nur in den USA 1994 war der Toreschnitt mit 2,71 Treffer pro Spiel noch höher.

Es fielen nicht nicht nur viele, sondern auch schöne Tore. Gerne erinnern wir uns natürlich an den herrlichen Schlenzer von Xherdan Shaqiri beim 3:0-Sieg gegen Honduras in den Winkel. War das etwa der schönste der Treffer der WM? Das wollen wir jetzt von Ihnen wissen. Deshalb haben wir für Sie die nach unserer Meinung zehn schönsten WM-Tore rausgesucht. Welches hat Ihnen am besten gefallen?

Hier unsere Auswahl:

Robin van Persie: 1:1 gegen Spanien Video: dailymotion.com

Arjen Robben: 5:1 gegen Spanien Video: YouTube/Football Arena

Tim Cahill: 1:1 gegen Holland Video: dailymotion.com

Lionel Messi: 1:0 gegen den Iran Video: dailymotion.com

David Villa: 1:0 gegen Australien Video: YouTube/BundesligaHD

James Rodriguez: 1:0 gegen Uruguay Video: dailymotion.com

Xherdan Shaqiri: 1:0 gegen Honduras Video: YouTube/IamLider

David Luiz: 2:0 gegen Kolumbien Video: dailymotion.com

André Schürrle: 7:0 gegen Brasilien Video: dailymotion.com

Mario Götze: 1:0 gegen Argentinien Video: dailymotion.com

Umfrage Welches ist das schönste Tor der WM 2014 in Brasilien? Robin van Persie: 1:1 gegen Spanien

Arjen Robben: 5:1 gegen Spanien

Tim Cahill: 1:1 gegen Holland

Lionel Messi: 1:0 gegen den Iran

David Villa: 1:0 gegen Australien

James Rodriguez: 1:0 gegen Uruguay

Xherdan Shaqiri: 1:0 gegen Honduras

David Luiz: 2:0 gegen Kolumbien

André Schürrle: 7:0 gegen Brasilien

Mario Götze: 1:0 gegen Argentinien

Abstimmen 154 Robin van Persie: 1:1 gegen Spanien 16%

Arjen Robben: 5:1 gegen Spanien 0%

Tim Cahill: 1:1 gegen Holland 16%

Lionel Messi: 1:0 gegen den Iran 1%

David Villa: 1:0 gegen Australien 0%

James Rodriguez: 1:0 gegen Uruguay 34%

Xherdan Shaqiri: 1:0 gegen Honduras 16%

David Luiz: 2:0 gegen Kolumbien 1%

André Schürrle: 7:0 gegen Brasilien 2%

Mario Götze: 1:0 gegen Argentinien 9%

