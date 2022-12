23 Tage in Katar – die Gedanken nach der Heimreise von der WM

Ja, die WM in Katar hat mir zutiefst gefallen. Friedlicher könnte sie kaum sein, so ohne Alkohol in den wunderbaren, aber völlig sinnfreien Stadien oder im feurigen Souq Waqif, Und was für ein Vorteil, in Katar keinen Reisestress an die meist mitreissenden Partien zu haben. Wie spannend, den Serben zu deren Selbstzerfleischung eigene Fragen zu stellen. Wie aufschlussreich, den Dänen zuzuhören, wenn sie vom WM-Titel reden. Und was für ein Schweizer Debakel. Fühlte sich die WM 2018 noch unfertig an, waren wir nach dem 1:6 nun «Senza Parole».