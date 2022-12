Ihre Auftritte machen sich bezahlt. Vor Start der WM hatte sie 900'000 Follower – jetzt mit 1,7 Millionen schon rund doppelt so viele.

Mit ihren Designs wolle sie sich auch nicht respektlos gegenüber den Einwohner verhalten. Ihr sei es viel mehr wichtig, dass alle Menschen das tragen könnten, was sie wollen und ihrer eigenen Kultur angemessen sei. Sie erklärt sogar: «Die Einheimischen haben mir bestätigt, dass ich tragen kann, was ich will.»

«Ich hatte nie Angst, verhaftet zu werden, weil ich so bin, wie ich bin, und ich glaube nicht, dass ich jemanden verletzen kann, wenn ich einen Bikini trage. Und wenn ich es deswegen verdient habe, verhaftet zu werden, dann verhaftet mich.»

Aber nicht nur im Stadion verzichtet die gebürtige Kroatin auf viel Stoff. Auch auf Instagram zeigt sie sich während ihres Aufenthalts in Katar sehr freizügig. Jüngst postete sie dort Aufnahmen eines Shootings am Strand. Auch hierfür hat sie laut eigenen Angaben keine Konsequenzen zu spüren bekommen. Im Gespräch betont sie aber auch:

... und gegen die Japaner stand Ivana Knöll in den Fängen der Blicke. Bild: www.imago-images.de

Als die Kroaten am 1. Dezember gegen die Belgier ein Unentschieden erreichten, trug die gebürtige Kroatin ein knappes Bustier und eine eng anliegende Hose. Beim jüngsten Match gegen Japan, bei dem sich die Südeuropäer das Weiterkommen sichern konnten, wurde sie in Kniestrümpfen und Minirock abgelichtet.

Da sie keine Probleme wegen ihrer Fashionwahl hatte, hätte sie sich für das Match am Sonntag darauf gegen Kanada dann für weniger Stoff entschieden. Ihr Minikleid war an diesem Tag schulterfrei und hatte einen herzförmigen Ausschnitt.

Obwohl sich die Influencerin beim Auftaktspiel ihrer Mannschaft am 23. November gegen Marokko noch vergleichsweise bedeckt zeigte. Ihr rot-weiss-gekacheltes Kleid war bodenlang, mit einer Kapuze versehen und zeigte lediglich am Dekolleté eine Menge Haut. Dem US-Portal «TMZ Sports» erklärte sie, dass sie das Dress mit Bedacht gewählt hatte, um zu schauen, wie man reagieren würde.

Auf der Seite der Tourismusbehörde heisst es, dass die Gäste der lokalen Kultur Respekt zollen und in der Öffentlichkeit auf allzu freizügige Kleidung verzichten sollen. Hat man Ivana Knölls Auftritte vor Ort verfolgt, ist klar: Dieser Bitte kam die 30-Jährige nicht nach.

Ivana Knöll ist Fan der kroatischen Fussballmannschaft und drückt dem Team während der Weltmeisterschaft die Daumen – und das vor Ort in Katar. Bei ihren Besuchen im Stadion zog die ehemalige Miss Kroatien bisher immer wieder die Kameralinsen der Fotografen auf sich. Der Grund: Sie hat sich jedes Mal für äusserst knappe und enge Outfits entschieden. Eigentlich ein Tabu in dem Land.

Eineinhalb Jahrzehnte lang zählte Ron Hextall ab Mitte der 80er-Jahre zu den besten Eishockey-Torhütern der Welt. Gleich in seiner ersten NHL-Saison führte er 1986/87 die Philadelphia Flyers in den Stanley-Cup-Final. Edmontons Superstar Wayne Gretzky bezeichnete ihn vor dem siebten Spiel gegen die Oilers als «wahrscheinlich besten Torhüter, gegen den ich in der NHL jemals gespielt habe.»