Dan Ndoye ist das Gesicht der lokalen Panini-Kampagne. Bild: keystone

Ab heute sind die neuen Panini-Bildli erhältlich – was du darüber wissen musst

Am Donnerstag startet der Sammelspass für die WM 2026. Sammler der berühmten Panini-Bilder müssen in diesem Jahr tief in die Tasche greifen. Grund dafür ist die grösste WM aller Zeiten.

Angelo Kunz, Dario Lienhard / ch media

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Seit über 50 Jahren gehören Panini-Sticker zum Inventar einer Fussball-WM. Die erste Kollektion erschien 1970 zur Weltmeisterschaft in Mexiko. Damals mit nur 16 teilnehmenden Ländern und rund 300 Bildchen im Album. Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren gab es erstmals seit über 40 Jahren kein Sammelalbum von Panini an einem grossen Fussballturnier. Der amerikanische Hersteller Topps bekam den Zuschlag der Uefa für die Endrunde in Deutschland. Die Fifa-Lizenz hingegen ist noch immer im Besitz von Panini, weswegen die Kultbildchen diesen Sommer zurückkehren. Am Donnerstag, 7. Mai, geht der Sammelspass wieder los. Die Antworten zu den wichtigsten Fragen zum neuen Panini-Album:

Wie gross ist das Album?

An der grössten WM aller Zeiten nehmen 48 Nationen teil. Das braucht Platz. Das diesjährige Panini-Album umfasst 112 Seiten und wird durch 980 Sticker gefüllt. Pro Nation werden 18 Spieler, ein Mannschaftsfoto und das Verbandswappen aufgeführt. Hinzu kommen 20 Extra-Sticker. Zum Vergleich: Bei der letzten WM 2022 in Katar umfasste das Album 80 Seiten und bestand aus insgesamt 670 Stickern. Damals nahmen 32 Teams an der Endrunde teil.

Was wird ein Päckchen kosten?

Ein Päckchen mit neu sieben statt fünf Stickern wird jeweils 1.50 Franken kosten, die Alben sind für 4.90 Franken erhältlich. Für den Schweizer Markt wird es wiederum eine Sonderedition mit dem Namen «United» geben. Laut Panini zeichnet sich diese durch ein dickeres Papier aus, auf dem die Sticker gedruckt werden. Ausserdem sehen die Hintergründe sowohl bei den Wappen als auch den Spielerbildern etwas anders aus. Wer also ein einheitliches Album will, kann sich die Bildchen nicht im nahen Ausland kaufen, wo diese wohl günstiger wären.

Wo werden die Sticker erhältlich sein?

Das Album und die Sticker können bereits im offiziellen Online-Shop von Panini vorbestellt werden. Ab dem Release am 7. Mai werden die Päckchen und das Album dann wie gewohnt im Kiosk und allen Einkaufsläden erhältlich sein.

Sind die Sticker teurer geworden?

Der neue Preis von 1.50 Franken pro Päckchen ist teurer als an vorangegangenen Turnieren. Zahlte man vor vier Jahren pro Päckchen 1.10 Franken, gab es die Kult-Sticker vor acht Jahren bereits für 75 Rappen zu kaufen. Auch das Album kostet im Vergleich zur letzten WM einen Franken mehr. Bei den Päckchen kann der Aufpreis mit der grösseren Anzahl an Stickern pro Pack erklärt werden.

Was kostet mich ein volles Album?

Die Vervollständigung eines Albums dauert oft länger, als zuvor angenommen. Hierbei kommt das sogenannte Coupon-Collector-Modell aus der Wahrscheinlichkeitstheorie zur Anwendung. Das Modell beschreibt den erwarteten Aufwand zur Komplettierung einer endlichen Sammlung zufälliger Elemente. Übersetzt sagt das Modell aus, dass die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Spieler zu ziehen, sinkt, je voller das Album wird. Dementsprechend erhöht sich dann auch der finanzielle Aufwand.

Das neue Panini-Album zur WM 2026. Bild: keystone

Rechnet man nach diesem Modell, dann ergibt sich bei dem Album mit insgesamt 980 Stickern ein Bedarf von durchschnittlich 7300 Stickern, was etwa 1040 Päckchen entspricht. Bei einem Preis von 1.50 Franken pro Pack ergibt das eine Investition von rund 1560 Franken. Glücklicherweise gilt dieser Preis nur für den Fall, dass man keinerlei Bilder untereinander tauscht. In einer aktiven Tauschgruppe senkt sich die Zahl an benötigten Päckchen statistisch gesehen auf etwa die Hälfte, also rund 480 bis 520, welche insgesamt etwa 750 Franken kosten würden.

Hat man unverschämtes Glück und bekommt gar keine doppelten Sticker, bräuchte es mindestens 140 Päckchen, um das Album zu füllen, was nur noch 210 Franken kosten würde. Das ist zwar theoretisch möglich, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber so astronomisch klein, dass dieser Fall ausgeschlossen werden kann.

Sammelst du trotz höherer Kosten die Panini-Bildli zur WM 2026? Ja, natürlich! 0% Nein, das ist für mich zu teuer! 0% Ich muss es mir nochmals überlegen.... 0% An dieser Umfrage haben insgesamt 0 Personen teilgenommen

Gibt es bereits Termine für Tauschbörsen?

Bis jetzt sind mehrere Orte und Daten für Tauschbörsen bereits bekannt:

Im Emmen Center in Emmenbrücke jeweils mittwochs von 14.00-16.00 Uhr und samstags von 10.00-15.00 Uhr

in Emmenbrücke jeweils mittwochs von 14.00-16.00 Uhr und samstags von 10.00-15.00 Uhr Im Letzipark in Zürich Altstetten jeweils mittwochs von 14.00-17.00 Uhr und samstags von 11.00-15-00 Uhr

in Zürich Altstetten jeweils mittwochs von 14.00-17.00 Uhr und samstags von 11.00-15-00 Uhr Im Shopping Center St. Jakob Park in Basel jeweils mittwochs von 14.00-18.00 Uhr und samstags von 11.00-17:00 Uhr

Sonst gibt es Online-Tauschgruppen auf Plattformen wie Facebook oder Instagram, welche nicht zeit- und ortsgebunden sind. Mit Sicherheit wird es noch weitere Tauschbörsen geben, diese müssen aber erst noch angekündigt werden.

Welche Spieler sind im Album nicht vertreten?

Da pro Nation 18 Plätze zur Verfügung stehen, waren die Verbände teilweise gezwungen, abzuwägen. Ob es ein Spieler in das Album schafft oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Bedeutung und Bekanntheit des Spielers, Qualifikationsstatistiken, Interesse der Sammler, der Karriereverlauf sowie Leistungs- und Entwicklungspotenzial. Gemeinsam mit den Verbänden würde dann eine Auswahl getroffen werden, wie Panini erklärt.

So sieht die Schweizer Doppelseite im neuen Album aus. Bild: keystone

Bei der Schweiz fehlen beispielsweise Noah Okafor, Eray Cömert und Alvyn Sanches. Die namentlich grössten Absenzen dieses Jahr sind wohl Neymar (Brasilien), Deniz Undav (Deutschland), Gavi (Spanien) und Marcus Thuram (Frankreich). Ausserdem ist die Schweiz eine von 17 Nationen, welche mit Gregor Kobel und Yvon Mvogo zwei Torhüter aufgeführt haben.

Ist der Panini-Konkurrent Topps nun wieder aus dem Rennen?

Zumindest bei der WM spielt der amerikanische Hersteller keine Rolle. Topps konnte lediglich die Uefa-Lizenz übernehmen, weshalb zu dieser WM wieder die gewohnten Sticker erhältlich sind. Die Bilder von Topps kamen vor zwei Jahren nicht gut an: Zahlreiche Sammler wünschten sich die klassischen Panini-Bilder zurück und der Kioskkonzern Valora verzeichnete schwächere Vorkäufe als an früheren Turnieren. Im Vorfeld der EM 2028 wird der Lizenzstreit zwischen Panini und Topps in die nächste Runde gehen. (aargauerzeitung.ch)