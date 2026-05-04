18 Schweizer sind im neuen Panini-Album abgedruckt, darunter auch Aurèle Amenda. bild: panini

Das ist das Panini-Album zur WM 2026 – so viele Bildchen musstest du noch nie sammeln

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Einen guten Monat vor dem Eröffnungsspiel der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA gibt Panini den Startschuss für alle Sammlerinnen und Sammler. Ab Donnerstag sind die Bildchen und Stickeralben im Handel erhältlich. Ein Päckchen mit neu sieben statt fünf Stickern wird jeweils 1.50 Franken kosten, die Alben sind für 4.90 Franken erhältlich – so lautet zumindest die offizielle Preisempfehlung.

18 Spieler, das Wappen und ein Mannschaftsbild: So sieht die Schweizer Seite aus. Bild: obs

Für Schweizerinnen und Schweizer gibt es einmal mehr eine exklusive Sonderedition. Sie heisst «United» und zeichnet sich gemäss Panini durch ein dickeres Papier aus, auf dem die Sticker abgedruckt sind. Ausserdem sehen die Hintergründe sowohl bei den Mannschaftswappen als auch den Spielerbildern etwas anders aus. Wer also ein einheitliches Sammelalbum haben will, kann sich nicht einfach Päckchen im grenznahen Ausland kaufen, wo diese wohl günstiger sein werden.

Die «United Edition» des Sammelalbums, die nur in der Schweiz erhältlich sein wird. bild: panini

Insgesamt gibt es bei der WM mit 48 Teams insgesamt 980 Sticker auf 112 Seiten. Pro Nation sind 18 Spieler vertreten, dazu kommen das Mannschaftsbild sowie das Wappen plus 20 zusätzliche Extra-Sticker. Im Vergleich zum letzten Album zur WM 2022 in Katar bedeutet dies eine Zunahme von fast 50 Prozent.

Dieses Jahr müssen Sammlerinnen und Sammler also besonders grosse Ausdauer beweisen – zumal das Album aufgrund der im März ausgetragenen WM-Playoffs ungewöhnlich spät herauskommt. (nih)