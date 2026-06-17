Während sich die südkoreanische Nationalmannschaft in Zapopan auf das WM-Gruppenspiel gegen Mexiko vorbereitete, ist über dem Trainingsgelände offenbar eine Spionagedrohne aufgetaucht. Ein mexikanischer Militärangehöriger hat das Flugobjekt zum Absturz gebracht. Die mutmasslichen Täter konnten es jedoch einsammeln und fliehen.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei die Drohne am Dienstag zu Beginn des Trainings gesichtet worden. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Spieler um Star Heung-Min Son aufgewärmt.
Der mexikanische Militärangehörige ist im Basiscamp der Mannschaft stationiert und für die Abwehr von Drohnen zuständig. Der südkoreanische Fussballverband habe die Fifa über den Vorfall informiert.
Am Freitag trifft Südkorea in Guadalajara auf Gastgeber Mexiko – das Spitzenspiel der Gruppe A. Südkorea war mit einem 2:1 gegen Tschechien in die WM gestartet. Mexiko hatte sein Auftaktspiel 2:0 gegen Südafrika gewonnen. (car/t-online)
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei die Drohne am Dienstag zu Beginn des Trainings gesichtet worden. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Spieler um Star Heung-Min Son aufgewärmt.
Der mexikanische Militärangehörige ist im Basiscamp der Mannschaft stationiert und für die Abwehr von Drohnen zuständig. Der südkoreanische Fussballverband habe die Fifa über den Vorfall informiert.
Am Freitag trifft Südkorea in Guadalajara auf Gastgeber Mexiko – das Spitzenspiel der Gruppe A. Südkorea war mit einem 2:1 gegen Tschechien in die WM gestartet. Mexiko hatte sein Auftaktspiel 2:0 gegen Südafrika gewonnen. (car/t-online)