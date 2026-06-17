Die schottischen Fussballfans haben in Boston vor und nach dem 1:0-Sieg gegen Haiti ihren Durst gestillt. Oder womöglich einen über den Durst getrunken. Ach, was sollen diese Umschreibungen: Wir wissen alle, dass sehr viele soffen, bis die Ohren wackelten.Nun haben Bostons Wirte und Brauereien Bilanz gezogen. Die Einnahmen seien drei bis vier Mal so hoch gewesen wie am St. Patrick's Day, der in der Stadt besonders engagiert gefeiert wird. «Wir sind seit über 30 Jahren hier, und wir haben nie so etwas erlebt», sagte eine Wirtin stellvertretend. Die Schotten-Party geht weiter: Am Samstag spielt die Mannschaft gegen Marokko erneut in Boston, ehe die «Tartan Army» für das Duell mit Brasilien nach Miami weiterziehen wird.