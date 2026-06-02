Südafrika an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Südafrika spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe A, wo die südafrikanische Nationalmannschaft auf Mexiko, Südkorea und Tschechien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der südafrikanischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Südafrika an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Ronwen Williams (C); 34 Jahre; Mamelodi Sundowns
- Sipho Chaine; 29 Jahre; Orlando Pirates
- Ricardo Goss; 32 Jahre; Siwelele
Abwehr
- Thabang Matuludi; 27 Jahre; Polokwane City
- Khulumani Ndamane; 22 Jahre; Mamelodi Sundowns
- Aubrey Modiba; 30 Jahre; Mamelodi Sundowns
- Mbekezeli Mbokazi; 20 Jahre; Chicago Fire FC
- Samukele Kabini; 22 Jahre; Molde
- Nkosinathi Sibisi; 30 Jahre; Orlando Pirates
- Khuliso Mudau; 31 Jahre; Mamelodi Sundowns
- Ime Okon; 22 Jahre; Hannover 96
- Olwethu Makhanya; 22 Jahre; Philadelphia Union
- Bradley Cross; 25 Jahre; Kaizer Chiefs
Mittelfeld
- Teboho Mokoena; 29 Jahre; Mamelodi Sundowns
- Thalente Mbatha; 26 Jahre; Orlando Pirates
- Themba Zwane; 36 Jahre; Mamelodi Sundowns
- Sphephelo Sithole; 27 Jahre; Tondela
- Jayden Adams; 25 Jahre; Mamelodi Sundowns
Sturm
- Oswin Appollis; 24 Jahre; Orlando Pirates
- Tshepang Moremi; 25 Jahre; Orlando Pirates
- Lyle Foster; 25 Jahre; Burnley
- Relebohile Mofokeng; 21 Jahre; Orlando Pirates
- Thapelo Maseko; 22 Jahre; AEL Limassol
- Iqraam Rayners; 30 Jahre; Mamelodi Sundowns
- Evidence Makgopa; 26 Jahre; Orlando Pirates
- Kamogelo Sebelebele; 23 Jahre; Orlando Pirates
Spielplan
Dann spielt die südafrikanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Südafrika muss an der WM 2026 gegen Mexiko, Südkorea und Tschechien ran. Hier die Tabelle:
