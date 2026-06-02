Südafrika an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Team South Africa poses for a team picture ahead of the Africa Cup of Nations round of 16 soccer match between South Africa and Cameroon in Rabat, Morocco, Sunday, Jan. 4, 2026. (AP Photo/Themba Hadeb ...
Die Nationalmannschaft aus Südafrika 2026 am Africa Cup of Nations.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1502.06.2026, 16:15

Südafrika spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe A, wo die südafrikanische Nationalmannschaft auf Mexiko, Südkorea und Tschechien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der südafrikanischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Südafrika an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Ronwen Williams (C); 34 Jahre; Mamelodi Sundowns
  • Sipho Chaine; 29 Jahre; Orlando Pirates
  • Ricardo Goss; 32 Jahre; Siwelele

Abwehr

  • Thabang Matuludi; 27 Jahre; Polokwane City
  • Khulumani Ndamane; 22 Jahre; Mamelodi Sundowns
  • Aubrey Modiba; 30 Jahre; Mamelodi Sundowns
  • Mbekezeli Mbokazi; 20 Jahre; Chicago Fire FC
  • Samukele Kabini; 22 Jahre; Molde
  • Nkosinathi Sibisi; 30 Jahre; Orlando Pirates
  • Khuliso Mudau; 31 Jahre; Mamelodi Sundowns
  • Ime Okon; 22 Jahre; Hannover 96
  • Olwethu Makhanya; 22 Jahre; Philadelphia Union
  • Bradley Cross; 25 Jahre; Kaizer Chiefs

Mittelfeld

  • Teboho Mokoena; 29 Jahre; Mamelodi Sundowns
  • Thalente Mbatha; 26 Jahre; Orlando Pirates
  • Themba Zwane; 36 Jahre; Mamelodi Sundowns
  • Sphephelo Sithole; 27 Jahre; Tondela
  • Jayden Adams; 25 Jahre; Mamelodi Sundowns

Sturm

  • Oswin Appollis; 24 Jahre; Orlando Pirates
  • Tshepang Moremi; 25 Jahre; Orlando Pirates
  • Lyle Foster; 25 Jahre; Burnley
  • Relebohile Mofokeng; 21 Jahre; Orlando Pirates
  • Thapelo Maseko; 22 Jahre; AEL Limassol
  • Iqraam Rayners; 30 Jahre; Mamelodi Sundowns
  • Evidence Makgopa; 26 Jahre; Orlando Pirates
  • Kamogelo Sebelebele; 23 Jahre; Orlando Pirates

Spielplan

Dann spielt die südafrikanische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Südafrika muss an der WM 2026 gegen Mexiko, Südkorea und Tschechien ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
