GC schlägt Reipas Lahti 8:0 und sorgt für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg

Höchste Schweizer Europacup-Siege

8:0 GC vs. Reipas Lahti (Fi), 1. Runde Meistercup 71/72

8:0 GC vs. Valletta (Mal), 1. Runde Meistercup 78/79

7:0 Basel vs. S.S. Folgore (SanM), 2. Runde Uefa-Cup-Quali 00/01

7:0 FCZ vs. Akureyrar (Isl), 1. Runde Cupsieger-Cup 70/71

7:0 Xamax vs. Tiligul Tiraspol (Mol), Uefa-Cup 97/98

7:0 GC vs. Hibernians (Mal), 1. Runde Meistercup 77/78

6:0 Lausanne vs. UE Sant Jula (And), 1. Runde UI-Cup 01/02

6:0 St.Gallen vs. B68 Toftir (Fär), 1. Runde UI-Cup 02/03

5:0 YB vs. Slovan Bratislava (Slk), EL-Gruppenphase 14/15

5:0 Xamax vs. Kuusysi Lahti (Fi), 1. Runde Meistercup 87/88

5:0 Servette vs. Hibernians (Mal), 1. Runde Meistercup 61/62

5:0 Lugano vs. Nëman (WRuss), 1. Runde Cupsieger-Cup 93/94

5:0 Basel vs. Benfica Lissabon (Por), CL-Gruppenphase 17/18