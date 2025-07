Ein Meer aus Schals und Blumen an der Anfield Road. Bild: keystone

So nehmen Liverpool, seine Fans und Trainer Slot Abschied von Diogo Jota

Die Anhänger des FC Liverpool sind in tiefer Trauer. Mit Diogo Jota ist am Donnerstag einer ihrer Lieblingsspieler tödlich verunfallt. Vor dem Stadion der «Reds» legten die Fans Schals, Trikots und Blumen nieder.

Mehr «Sport»

Die traurige Nachricht erreichte Fussballfans in aller Welt am Donnerstagmorgen. In der Nacht waren Diogo Jota und sein jüngerer Bruder André Silva bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Am grössten ist die Trauer über den jähen Tod in Portugal und in Liverpool, wo Diogo Jota seit fünf Jahren spielte. Mit den «Reds» wurde der Stürmer in der kürzlich zu Ende gegangenen Saison englischer Meister.

Diogo Jota trug die Nummer 20 und war am 20. Meistertitel Liverpools beteiligt. Bild: keystone

Beim legendären Anfield-Stadion fanden sich tausende Trauernde ein. Sie legten Blumen nieder, rot-weisse Schals oder Trikots mit Jotas Rückennummer 20.

Liverpool-Fans nehmen Abschied von Diogo Jota Video: twitter/@sam_millne

Liverpools Trainer Arne Slot nahm in einem längeren Brief Abschied von seinem Spieler. «Ich wünschte, ich hätte die Worte, aber ich weiss, dass ich sie nicht habe», schrieb der Niederländer auf der Website des Klubs. «Es gab auch Seiten, die nicht jeder zu sehen bekam. Der Mensch, der nie nach Popularität strebte, sie aber trotzdem fand. Nicht nur ein Freund für zwei, sondern für alle.»

Slot schrieb weiter, dass der Fan-Song für Jota eines der ersten Lieder gewesen sei, das er nach seiner Ankunft in beim legendären Verein kennengelernt habe. «Mir war sofort klar: Wenn die Liverpool-Fans, die im Laufe der Jahre so viele grossartige Spieler erlebt haben, einen so einzigartigen Gesang für Diogo hatten, musste er besondere Qualitäten haben.»

Wenn die Zeit reif sei, würden sie Diogo Jota feiern, sich an seine Ziele erinnern und gemeinsam sein Lied singen, kündigte Trainer Slot an. «Vorerst werden wir uns an ihn als einzigartigen Menschen erinnern und um seinen Verlust trauern. Er wird niemals vergessen werden.»

Die Gedenkstätte von oben betrachtet. Bild: keystone

Die Beerdigung der beiden Brüder ist bereits morgen Samstag. Sie findet in der Pfarrkirche ihres Heimatortes Gondomar in der Nähe von Porto statt. (ram)