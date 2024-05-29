Mann hielt 17-Jährige fünf Jahre lang auf Mallorca als Sklavin

Video: watson

Eingesperrt unter dem Schreibtisch – Mann hielt 17-Jährige fünf Jahre lang als Sklavin

Ein 49-jähriger Mann auf Mallorca hielt eine heute 17-Jährige fünf Jahre lang als Sklavin und sperrte sie zur Bestrafung in ein unter seinem Schreibtisch errichtetes Verlies. Drohungen und Manipulation führten zu jahrelanger Gefangenschaft,.

Der Mann soll das Mädchen unter anderem sexuell missbraucht haben, bis dieses sich schliesslich an Schwestern des Oblatenordens wandte, die wiederum Anzeige erstatteten. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung fand die Guardia Civil unter anderem Überwachungskameras und beschlagnahmte offenbar auch kinderpornographisches Material.(nfr)