Emma Amour

«Kind, die Brüste! Die stehen nicht ewig!»

Okay. Meine Mutter, meine Tante und viele meiner Freundinnen, die bereits Kartoffeln haben, sind besorgt. Besorgt um meine Zukunft. Also machen sie Panik. Ein Phänomen, zu dem mir nur eines einfällt: Nieder damit!

Ich bin mit meinen Brüsten zufrieden. Sie sind nicht zu gross und sie sind nicht zu klein. Okay, die rechte ist biz grösser als die linke. Aber wenn mans nicht weiss, sieht man es nicht. Und auch wenn.

Ich bin also wirklich sehr okay mit meinen Brüsten. Und in diesem Fall stehen die Brüste für die Beziehung zu mir selber.

Ich muss etwas ausholen: Letzten Sonntag an der Geburtstagsparty meines Onkels erinnerte mich meine Tante daran, dass die Bio-Uhr tickt. «Kind, die Brüste! Die stehen nicht …