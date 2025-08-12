Video: watson/Michael Shepherd

Hier rammt die chinesische Marine ihr eigenes Schiff

Bei einer Konfrontation im Südchinesischen Meer kollidiert ein Schiff der chinesischen Marine mit einem der chinesischen Küstenwache. Die Szene im Video.

Konfrontationen im Südchinesischen Meer sorgen immer wieder für Schlagzeilen. In der umkämpften Meeresregion machen verschiedene Nationen territoriale Ansprüche geltend. Allen voran fordert jedoch China mit seiner umstrittenen «Nine-Dash-Linie» praktisch die gesamte Meeresregion für sich. Die Linie schliesst zudem auch Taiwan als chinesisches Staatsgebiet ein.

Diesen Anspruch macht China immer aggressiver geltend. Durch Patrouillen der Küstenwache und auch der Marine wird versucht, Fischerboote, aber auch Küstenwachschiffe anderer Nationen aus dem Gebiet zu vertreiben. Insbesondere mit den Philippinen kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.

In einem jüngsten Vorfall wurde am 11. August 2025 ein Schiff der philippinischen Küstenwache von zwei chinesischen Schiffen bedrängt. Lange Zeit verfolgen die beiden chinesischen Schiffe jenes der philippinischen Küstenwache. Das kleinere chinesische Schiff versucht dabei, mit einem Wasserwerfer das philippinische Schiff zu treffen. Plötzlich wenden beide chinesischen Schiffe in dieselbe Richtung. Dabei rammt das grössere Marineschiff mit hoher Geschwindigkeit den Bug des chinesischen Küstenwachschiffs.

Später sieht man, dass der Bug dabei stark beschädigt wurde, und auch das Marineschiff scheint zumindest leicht beschädigt.

Das Schiff der chinesischen Küstenwache nach der Kollision. Bild: Philippine Coast Guard

Im Video ist ausserdem zu sehen, dass sich noch unmittelbar vor der Kollision Personen auf dem Bug des kleineren Schiffes befanden. Ob es Verletzte oder sogar Tote gibt, ist jedoch nicht bekannt. Ein Sprecher der chinesichen Küstenwache bestätigte laut «The Guardian», dass es einen Vorfall gab, sprach jedoch nicht näher von der Kollision.

