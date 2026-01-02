«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben»
Am Abend nach der verheerenden Silvesternacht in Crans-Montana sind dort auf einem Platz nahe der Bar «Le Constellation» viele Menschen aus dem Ort zusammengekommen.
Sie zündeten Kerzen an und legten Blumen nieder, um den Opfern zu gedenken. Und sie hielten sich, sprachen einander leise zu, um sich gegenseitig Trost zu spenden.
Das Erlebte in Worte zu fassen, fällt den Menschen vor Ort schwer. «Es ist unbeschreibbar», sagte ein junger Mann zu watson.
Eine 19-jährige Frau aus Crans-Montana, die mit einer Freundin zum Platz kam, war in der vergangenen Nacht vor der Bar gestanden, als das Unglück geschah. «Wir haben alles gesehen», sagte sie zu watson.
Im Video erzählt sie, wie sie die Nacht erlebt hat, und was die Bar «Le Constellation» für sie bedeutet hat.