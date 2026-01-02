klar-3°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Brand in Crans-Montana: «Gibt keine Worte, um den Horror zu beschreiben»

Video: watson/hanna hubacher, lucas zollinger

«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben»

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana steht die Bevölkerung unter Schock. Eine 19-Jährige erzählt, wie sie die Horrornacht erlebt hat.
02.01.2026, 00:3102.01.2026, 00:48
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

Am Abend nach der verheerenden Silvesternacht in Crans-Montana sind dort auf einem Platz nahe der Bar «Le Constellation» viele Menschen aus dem Ort zusammengekommen.

Sie zündeten Kerzen an und legten Blumen nieder, um den Opfern zu gedenken. Und sie hielten sich, sprachen einander leise zu, um sich gegenseitig Trost zu spenden.

Am Donnerstagabend kam es auf einem Platz beim Unglücksort zu einer spontanen Andacht für die Opfer der Brandkatastrophe.
Am Donnerstagabend kam es auf einem Platz beim Unglücksort zu einer spontanen Andacht für die Opfer der Brandkatastrophe.bild: watson

Das Erlebte in Worte zu fassen, fällt den Menschen vor Ort schwer. «Es ist unbeschreibbar», sagte ein junger Mann zu watson.

Eine 19-jährige Frau aus Crans-Montana, die mit einer Freundin zum Platz kam, war in der vergangenen Nacht vor der Bar gestanden, als das Unglück geschah. «Wir haben alles gesehen», sagte sie zu watson.

Im Video erzählt sie, wie sie die Nacht erlebt hat, und was die Bar «Le Constellation» für sie bedeutet hat.

Video: watson/hanna hubacher, lucas zollinger

Alle Entwicklungen im Liveticker:

Liveticker
Acht Französinnen oder Franzosen neben vielen anderen Opfern «noch nicht lokalisiert»

Mehr zum Unglück von Crans-Montana:

Den Überblick verloren? 10 Fragen und Antworten zum Branddrama
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dutzende Tote nach Brand und Explosion bei Silvesterparty in Crans-Montana
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Diese Videos haben 2025 bewegt
Dieses Jahr war geprägt von vielen Ereignissen. Von den Präsidentschaftswahlen in den USA über die Frauenfussball-WM bis hin zu einem geschichtsträchtigen Raubüberfall im Louvre ist auf der Welt viel passiert.
Zur Story