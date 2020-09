Dieser Maskentyp schützt dich besser vor einer Ansteckung mit Coronaviren

US-Polizei zieht nacktem Afroamerikaner «Spuck-Sack» über den Kopf – er überlebt nicht

Ein neuer Fall von Polizeigewalt rüttelt die USA auf. Neu veröffentlichte Bodycam-Videos zeigen, wie ein Afroamerikaner von drei Polizisten auf den Boden gedrückt wird. Die Atmung des Mannes setzt aus, wenig später ist er hirntot.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor rund einem halben Jahr in Rochester im Bundesstaat New York. Etwa zwei Monate vor dem Tod von George Floyd, welcher weltweite Proteste auslöste. Erst gestern entschied sich die Familie des Opfers dazu, an die Öffentlichkeit zu …