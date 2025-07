Video: watson/lucas zollinger

Die Schweiz gewinnt 2:0 gegen Island – und die Kommentatoren sind aus dem Häuschen

Mehr «Videos»

Die Schweizerinnen haben beim zweiten Spiel in der Gruppenphase der Frauenfussball-Europameisterschaft gezeigt, was sie drauf haben. Mit einem 2:0 schlugen sie hartnäckige Isländerinnen überzeugend und kickten sie am Ende wortwörtlich aus dem Turnier.

Die Schweizer Fans hatten ein Fest und das ausverkaufte Berner Wankdorf bebte nach dem Sieg der Gastgeberinnen. Und die Emotionen packten auch die Kommentatorinnen und Kommentatoren im TV – in allen Landessprachen und sogar international! Hier könnt ihr euch anhören, wie die beiden Tore auf den verschiedenen Sendern geklungen haben:

Video: watson/lucas zollinger

Die beiden Schweizer Torheldinnen waren die 26-jährige Géraldine Reuteler und die 22-jährige Alayah Pilgrim. Nach dem angespannten Spiel bezeichnete ein Kommentator Reutelers Treffer in der 76. Minute als Erlösung für eine ganze Nation. Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 90. Minute, machte Pilgrim dann noch «den Deckel drauf».

Damit konnte die Schweizer Frauen-Nati dieses wichtige Spiel nach einer knappen Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Norwegen für sich entscheiden. Am Donnerstag geht es dann im dritten Spiel dieser Phase um alles: Dann duellieren sich die Schweizerinnen gegen Finnland um den Weiterzug in den Viertelfinal. Der Nati würde dabei auch ein Unentschieden für die Qualifikation reichen. (lzo)

Weitere aktuelle Fussball-Videos:

Das sagten die Fans am Eröffnungstag der Frauenfussball-EM

Video: watson/lia perbo, lucas zollinger

In Genf ist ein Kunstwerk zur Frauenfussball-EM aufgetaucht – man erkennt es nur von oben

Video: watson/lucas zollinger

Ana-Maria Crnogorčević und Amira Arfaoui im grossen Schweiz-Quiz