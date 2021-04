Videos

Digital

So gehen Isländer mit dem Vulkan Fagradalsfjall um



Video: watson/een

Mordor oder Island? Wir haben die besten Vulkan-Videos ausgesucht

Mehrere neue Spalten haben sich in der Nähe des Vulkans Fagradalsfjall geöffnet. Lava fliesst über das Land. Seit seinem ersten Ausbruch am 19. März sind viele Isländer mit Kameras und Drohnen in das Gebiet gewandert. Die Highlights findet ihr im Video oben.

Du kannst dem Ausbruch auch live zusehen. Hier entlang zum Livestream.

Mehr spektakuläre Fotos von Instagram:

Isländischer Vulkan aus der Drohnen-Perspektive Video: watson/een

(een)

