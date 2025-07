Trumps Rede in Schottland wird von Dudelsackspieler übertönt

Donald Trump hatte am Montag bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer einige Schwierigkeiten, sich mitzuteilen. Der Dudelsackspieler, der wohl eingeladen worden war, um auf Trumps neu eröffnetem Golfplatz in Schottland zu spielen, spielte so laut, dass es den beiden Staatschef schwerfiel, sich mit den Reporterinnen und Reportern vor Ort zu unterhalten.

Hier werden in der Schweiz am häufigsten Handys gestohlen

Joao Felix wechselt definitv in die Wüste +++ Okou nach Transfer-Chaos wieder in Luzern

«Ansturm grösser als bei Dubai-Schoggi»: Wir haben die Fruit Cakes aus Zürich getestet

Auf Social Media kursieren seit einigen Wochen Videos, wie Menschen ein besonders hübsches Dessert probieren – wir haben es auch getestet.

In einer Welt von Social Media und Co. wird auf fast nichts so viel Wert gelegt wie auf das Aussehen. Aber nicht nur das von uns selbst, sondern auch von allem, was wir konsumieren.