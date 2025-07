Er spielte damit auf den Shitstorm rund um die Causa Epstein an, in dem sich Trump seit mehreren Wochen befindet. Im Angesicht der nicht nachlassen wollenden Berichterstattung dazu, schien sich kaum jemand für Trumps Plan zu den Medikamentenpreisen zu interessieren. (lzo)

Wir sagen hier nur so viel: Seine Rechnungen sind sehr abenteuerlich. So abenteuerlich, dass sie der US-Satiresendung «The Daily Show» viel Angriffsfläche für ihre Gags bot. Wir haben für euch untertitelt, was der Comedian und Daily-Show-Host Josh Johnson von Trumps Plan hält:

Er wolle die Preise so sehr senken, wie es nie jemand für möglich gehalten hätte, so Trump. Er nannte dabei auch konkrete Werte, doch die wollen wir euch – wegen der Pointe im nachfolgenden Video – hier nicht verraten.

US-Präsident Donald Trump stellte am Dienstag bei einem Empfang mit Kongress-Mitgliedern seinen neuen Plan für die Medikamentenpreise vor. Der Präsident hatte schon im Wahlkampf versprochen, diese bei Amtsantritt zu senken. Getan hat er bisher zwar noch nichts, aber dafür abermals verbal nachgedoppelt.

Von Shein zu Cartier am Openair Frauenfeld wird alles getragen. Seit Mittwoch ist das grösste Hip-Hop-Festival von Europa wieder in vollem Gange. Auch dieses Jahr lockt das Festival mit Headlinern wie ASAP Rocky oder 50 Cent wieder Unmengen Besucher an.

Der Boden am Openair Frauenfeld im Thurgau ist uneben und dreckig. Ein gutes Schuhwerk wäre am grössten Hip-Hop-Festival Europas nur angebracht – könnte man denken. Doch falsch gedacht. Der Gedanke bleibt einer. Für den perfekten Auftritt auf dem Catwalk am Openair verzichten die Besucherinnen und Besucher auch dieses Jahr nicht auf ihre hohen Schuhe, teuren Ketten und (fake) Louis-Vuitton-Taschen.