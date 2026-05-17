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Einbruch in den USA geht schief – Täter zünden sich selbst an

Video: watson/lucas zollinger

Anstatt der geklauten Joints zünden diese Einbrecher in den USA sich selbst an

17.05.2026, 16:2317.05.2026, 16:41

Im US-Bundesstaat Michigan ist Cannabis seit einer Initiative im Jahr 2018 für den Freizeitgebrauch legal. Seither kann es in sogenannten «Dispensaries», also Cannabis-Ausgabestellen oder -Apotheken, erworben werden. Eine solche wurde kürzlich zum Ziel von ziemlich amateurhaften Einbrechern. Das Sheriff's Office von Monroe County hat die Überwachungsaufnahmen veröffentlicht, die fast schon an Slapstick Comedy erinnern:

Video: watson/lucas zollinger

Ereignet hat sich die Tat in den frühen Morgenstunden des 10. Mai. Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei Maskierte in einem SUV den Eingang des «Pure Cannabis Outlet» am South Dixie Highway in Monroe auframmen und dann in das Geschäft eindringen.

Einer der Täter beginnt im Verkaufsbereich sofort damit, Benzin aus einem Kanister zu vergiessen. Der andere rennt ins Lager, wo er offenbar hastig einige Produkte entwendet. Als er kurz darauf zurückkehrt, zünden die beiden den Laden an. Einer der Täter fängt dabei selbst Feuer. Es ist zu sehen, wie die beiden Maskierten den Tatort zu Fuss verlassen, einer mit brennenden Schuhen und Handschuhen. Den in den Eingang gerammten SUV lassen sie zurück.

Kleine Beute, grosse Belohnung

Laut der Polizei war das Fahrzeug zuvor in der Grossstadt Detroit als gestohlen gemeldet worden. Ermittlungen und Zeugenaussagen ergaben, dass die Täter unweit des Tatorts in ein anderes, dunkles Fahrzeug gestiegen und damit geflohen seien. Verhaftungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gab es bisher noch keine. Sollten die Täter erwischt werden, droht ihnen eine Anklage wegen Einbruchdiebstahls und Brandstiftung.

Das «Pure Cannabis Outlet» konnte am nächsten Morgen nach kurzen provisorischen Reparaturen bereits wieder geöffnet werden. Die Sprinkleranlage hatte den Brand unter Kontrolle gehalten und schnell gelöscht. Laut der Betreiber wurden Waren im Wert von etwa 100 Dollar gestohlen. Das Unternehmen hat nun eine Belohnung von 25'000 Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu einer Festnahme und Verurteilung der Täterschaft führen. (lzo)

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