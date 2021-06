Videos

Da staunen die Fussballer – Kühltürme weg in 3,2,1 💥



Video: watson

Da staunen die Fussballer – Kühltürme weg in 3,2,1 💥

In der englischen Stadt Rugeley wurden am Sonntag die vier Kühltürme eines ehemaligen Kohlekraftwerks gesprengt. Videoaufnahmen zeigen, wie die 117 Meter hohen Türme in Sekunden in sich zusammenfallen. Nicht schlecht staunte auch das städtische Fussballteam, als die Türme hinter dem Spielfeld während eines Spiels plötzlich einbrachen.

Video: watson

(nfr)

