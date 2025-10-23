Video: watson/Emanuella Kälin, Michelle Claus

Boomer machen’s jetzt auch: Der «6-7»-Trend erklärt

Mehr «Videos»

Unzählige Videos auf TikTok zeigen derzeit Jugendliche der Generation Alpha, wie sie lautstark die Zahlen «sechs, sieben» rufen. Begleitet wird das Ganze von einer markanten Handbewegung, die mittlerweile fast jeder kennt.

Der Trend hat sich rasant verbreitet – sogar die Boomer-Generation ist mittlerweile auf den Zug aufgesprungen und präsentiert stolz ihre «6-7»-Halloweenkostüme im Netz. Was ursprünglich nur ein Insider in der Jugendkultur war, ist längst zu einem viralen Phänomen geworden.

Doch woher kommt das Ganze eigentlich? Der Ursprung des Trends liegt überraschenderweise in der Basketballwelt.

Wie genau aus einem simplen Spielmoment ein weltweiter Social-Media-Hype entstehen konnte, erklären wir dir in diesem Video:

Video: watson/Emanuella Kälin, Michelle Claus

(emk, mic)

Mehr Videos:

Cycle Syncing: Sabeth testet den Trend Video: watson/Emanuella Kälin, Sabeth Vela

Generationenclash: Jugendwort real oder fake Video: watson/Emanuella Kälin