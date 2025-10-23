freundlich12°
TikTok-Trend «6-7»: Das bedeutet er

Video: watson/Emanuella Kälin, Michelle Claus

Boomer machen’s jetzt auch: Der «6-7»-Trend erklärt

23.10.2025, 18:3723.10.2025, 18:37

Unzählige Videos auf TikTok zeigen derzeit Jugendliche der Generation Alpha, wie sie lautstark die Zahlen «sechs, sieben» rufen. Begleitet wird das Ganze von einer markanten Handbewegung, die mittlerweile fast jeder kennt.

Der Trend hat sich rasant verbreitet – sogar die Boomer-Generation ist mittlerweile auf den Zug aufgesprungen und präsentiert stolz ihre «6-7»-Halloweenkostüme im Netz. Was ursprünglich nur ein Insider in der Jugendkultur war, ist längst zu einem viralen Phänomen geworden.

Doch woher kommt das Ganze eigentlich? Der Ursprung des Trends liegt überraschenderweise in der Basketballwelt.

Wie genau aus einem simplen Spielmoment ein weltweiter Social-Media-Hype entstehen konnte, erklären wir dir in diesem Video:

Video: watson/Emanuella Kälin, Michelle Claus

(emk, mic)

Mehr Videos:

Cycle Syncing: Sabeth testet den Trend

Video: watson/Emanuella Kälin, Sabeth Vela

Generationenclash: Jugendwort real oder fake

Video: watson/Emanuella Kälin

Mit diesem TikTok-Trend erlebst du historische Ereignisse

Video: watson/watson/sabethvela
Die 27 lustigsten Zitate aus Schul-Jahrbüchern
1 / 29
Die 27 lustigsten Zitate aus Schul-Jahrbüchern
Bild: imgur
Japan zeigt kuriose Gadgets gegen Messer-Angreifer
Video: watson
