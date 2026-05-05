wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Videos
EU

Macron zeigt sich bei Staatsbankett in Armenien von musikalischer Seite

Video: twitter/AgnesVahramian

Macron zeigt sich bei Staatsbankett in Armenien von musikalischer Seite

05.05.2026, 09:5505.05.2026, 09:55

Frankreichs Präsident hat sich bei einem Besuch in Armenien als Sänger präsentiert – begleitet vom armenischen Premierminister Nikol Paschinjan am Schlagzeug.

Bei einem Staatsbankett gaben sie das französische Chanson «La Bohème» von Charles Aznavour zum Besten, wie ein von einer französischen Journalistin verbreitetes Video zeigt. Auch Armeniens Präsident Wahagn Chatschaturjan stieg später in die Darbietung ein und klimperte neben einem Pianisten einhändig auf dem Flügel.

Video: twitter/AgnesVahramian

Das Staatsbankett in der Hauptstadt Eriwan fand nach einem Treffen mit fast 40 Staats- und Regierungschefs aus Europa statt. Die Kaukasusrepublik richtete am Montag ein Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft aus. Bei einem informellen Abendessen am Vorabend hatte Paschinjan die Spitzenpolitiker bereits mit einem Auftritt seiner Band überrascht – mit ihm am Schlagzeug.

Aznavour war einer der grössten französischen Chanson-Stars. Er kam 1924 in Paris als Sohn armenischer Einwanderer zur Welt und pflegte eine enge Beziehung zu dem Kaukasusland. In seiner mehr als 70-jährigen Karriere komponierte er über 1300 Chansons und verkaufte mehr als 180 Millionen Platten weltweit. Aznavour starb 2018 im Alter von 94 Jahren. (sda/dpa)

Weitere Videos von Macron:

Macron nimmt Pose aus Manga Dragon Ball ein

Video: watson/nina bürge

Macron kritisiert israelisches Vorgehen in Gaza scharf

Video: watson/Amber Vetter

Macrons Körpersprache von einem Experten analysiert

Video: watson/Michael Shepherd
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
100 Jahre Völkermord an den Armeniern
1 / 8
100 Jahre Völkermord an den Armeniern
Im ganzen Land wurden Armenier zusammengetrieben, massakriert oder auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt.
quelle: ap
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schon wieder: Trump bringt Albanien und Armenien durcheinander
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Chilbi-Unfall in Sevilla fordert zwei Verletzte
Am Freitagabend ist es an einem Volksfest in der andalusischen Stadt Sevilla zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Eines der beiden Seile, die die Kapsel im Fahrgeschäft «Steel Max» in die Höhe katapultieren, riss. Zwei Jugendliche befanden sich zum Zeitpunkt in der Kapsel. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon. Auch zwei Umstehende, die den Vorfall mitansehen mussten, wurden aufgrund eines Schocks medizinisch betreut. Das Fahrgeschäft blieb für den Rest des Volksfestes geschlossen. Die polizeilichen Untersuchungen laufen. (hde)
Zur Story