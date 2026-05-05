Video: watson/lucas zollinger

Passagier an Bord des Quarantäne-Kreuzfahrtschiffs meldet sich mit emotionalem Video

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Die Passagiere und die Crew des Kreuzfahrtschiffs M/V Hondius sind aktuell in der Quarantäne vor dem Hafen vor Praia, der Hauptstadt von Kap Verde, nachdem es an Bord zu einem Ausbruch des Hantavirus mit mehreren Toten gekommen war.

Der Reise-Influencer Jake Rosmarin aus Boston ist Passagier an Bord des Schiffs und hat sich jetzt mit einem emotionalen Video an seine Followerinnen und Follower auf TikTok gewendet. Es wurde bereits über 130'000 Mal angeschaut:

Video: watson/lucas zollinger

Rosmarin appelliert mit bebender Stimme, das Geschehen an Bord des Schiffes nicht einfach als Geschichte oder Schlagzeile abzutun: «Was gerade passiert, ist sehr real für uns alle hier.» Dies sei nicht einfach irgendetwas, das irgendwo weit entfernt passiere. Es passiere echten Menschen. Und daran solle man sich erinnern, verlangt Rosmarin.

«Wir sind Menschen, Menschen mit Familien, mit Leben, mit Leuten, die zuhause auf uns warten.»

Das Schwierigste für ihn sei, dass es aktuell viel Unsicherheit an Bord gebe. Alles, was man wolle, sei Klarheit und die Möglichkeit, nach Hause zu gehen, so Rosmarin. Er wolle weitere Updates geben, kündigte er in seinem Video an. Bis dahin verlangt er «Güte und Verständnis». (lzo)

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