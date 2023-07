Video: watson/lucas zollinger

Frau gibt für Social Media vor, am Strand Müll zu sammeln – tut dabei aber das Gegenteil

4. Juli, Canggu auf der indonesischen Insel Bali. Eine Frau sammelt am Strand Müll etwas, stopft es in einen Müllsack und wird dabei gefilmt. Es ist aber nicht so, wie es scheint.

Jetzt geht die Frau mit ihrer Aktion auf Social Media viral. Aber wohl nicht so, wie sie es beabsichtigt hatte. (lzo)

