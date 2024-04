Video: youtube/Boston Dynamics

Boston Dynamics verabschiedet sich vom «Atlas» – mit dieser herrlichen (Fail-)Compilation

Fast zehn Jahre lang hat das zu Hyundai gehörige Robotikunternehmen Boston Dynamics an ihrem humanoiden, hydraulischen Roboter «Atlas» getüftelt. Jetzt wird er in Rente geschickt und macht Platz für ein Nachfolgemodell. Mit einem Video verabschiedet sich Boston Dynamics von seinem Aushängeschild. Und zeigt die Erfolge und (vor allem) Misserfolge von Atlas.

Video: youtube/Boston Dynamics

Atlas wurde über die Jahre immer wieder «gequält», sei es durch absichtliches Schubsen oder das Provozieren von Unfällen. So gelang es, den Roboter weiterzuentwickeln und ihm die beeindruckenden, teilweise akrobatisch anmutenden Fähigkeiten beizubringen. So kann der Roboter unerwartet hoch springen und sogar Salti schlagen.

Atlas' Entwicklung: Eine «blutige» Angelegenheit

Bei vielen Userinnen und Usern auf YouTube löste das Video eine Art sentimentales Mitgefühl aus, wie man aus den Kommentaren schliessen kann. Atlas mutet nämlich nicht nur wegen seiner humanoiden Form sehr menschlich an, sondern auch in seinem Verhalten bei den Unfällen. Im Video wird ein Sturz gezeigt, in dem sich Atlas seine (nicht vorhandenen) Geschlechtsteile stösst. Danach hält er sich seine Hände in den Schritt und kugelt sich auf dem Boden zusammen, als würde er sich vor Schmerz krümmen. Bei anderen Stürzen sieht man, wie der Roboter Hydraulikflüssigkeit verliert, was aussieht, als würde er bluten. (lzo)

